МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В Китае ожидают усиления волатильности юаня и запасаются долларами. Основания для этого имеются: падение экспортных доходов, вездесущая геополитика и сохраняющийся курс Федрезерва на рост ставок. Как отразится на России новый "юаневый риск", который пришел на смену долларовому? Игра без правил: США приступили к последнему этапу захвата Европы

По данным Reuters, китайские компании с начала года реже стали конвертировать в юани долларовые поступления от экспорта. Более 30 компаний, котирующихся на китайских биржах, предпочитают для хеджирования рисков использовать деривативы в валюте. О том же говорят оценки Народного банка Китая: долларовые депозиты, сократившиеся за 2022 год, в январе выросли на 34 миллиарда долларов. Сейчас они составляют 887 миллиардов долларов.

Юань не является свободно конвертируемой валютой — курс зависит от политики Пекина: он то снижает или повышает его в зависимости от целесообразности для государства. Народный банк прогнозировал в этом году усиление юаня. Однако, судя по всему, ситуация складывается несколько иначе.

Проблем с китайской валютой ожидают как представители крупного, так и среднего бизнеса Так, авиакомпания China Southern Airlines сообщила, что готова обеспечить в этом году валютное хеджирование на сумму до 4 миллиардов долларов. В прошлом году она направила на это лишь 850 миллионов долларов. Разница пойдет на то, чтобы сгладить курсовые прибыли и убытки, пояснил перевозчик.

УГРОЗЫ ДЛЯ ЮАНЯ

К факторам, которые давят на юань, эксперты относят ожидаемый рост спроса на иностранную валюту для поездок за границу, риск дальнейшего повышения ставок в США и геополитическую напряженность, отнюдь не способствующую притоку инвестиций.

Беспокойство вызывают свежие статданные. За январь-февраль платежный баланс Китая ухудшился: экспорт сократился на 6,8%, при этом основное падение пришлось на ЕС (-12,2 процента) и США (-21,8 процента), то есть, страны, с которыми расчеты идут в долларах и евро. Конечно, при этом Китай развивает торговлю с АСЕАН, Россией и Африкой. Экспорт в эти регионы вырос на девять процентов, 19,8 процента и 5,8 процента соответственно. Однако с ними все чаще торгуют в национальных валютах. Это означает, что долларов действительно вскоре может не хватить.

Китайский бизнес опасается повторения прошлогодней волатильности курса, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" Игорь Герасимов. Тогда курс доллара к юаню (USD/CNY) резко подскакивал дважды — с марта по май и с августа по октябрь (по 7 процентов), а к середине октября юань снижался против доллара на 14 процентов по отношению к уровням начала года. Похожее было в 2018 году и в 2014 — 2016 годы.

Подобные обвалы несут среднесрочный характер: курс USD/CNY в начале марта 2023 года. практически равен курсу в 2009 — 2010 годах. Иными словами, несмотря на описанные периодические колебания юаня, за время с финансового кризиса его курс против USD долгосрочно вовсе не упал.

То же самое, скорее всего, произойдет и сейчас: на руку Китаю играет глобальная ситуация. В 2023 после отмены коронавирусных ограничений рынок ждет восстановления экономики и, соответственно, экспорта, а это означает приток валютной выручки и укрепление юаня, напомнил председатель Русско-Азиатского Делового Совета (РАДС) Максим Кузнецов. Жалеют валюту: чем залатали "дыру" в российском бюджете

В пользу этого сценария сыграет и слабость американской валюты. Если мировая неопределенность будет снижаться, а это базовый сценарий, то и доллар будет ослабевать к евро, иене и к юаню. Снижение экспорта компенсируется снижением импорта, так что торговый баланс остается профицитным. Значит, долларов все же хватит.

ТАКАЯ РАЗНАЯ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

В целом, сейчас волатильность юаня не выше, чем, например, у евро, иены или самого доллара США (в виде индекса DXY). Этот процесс присущ всем экономикам, даже с самыми крепкими и стабильными обменными курсами. Американские хедж-фонды часто играют на понижение доллара, а отдельные инвесторы даже ставят против фиксированных обменных курсов, например, против гонконгского доллара, привязанного к доллару США.

По словам Герасимова, краткосрочное падение юаня на семь-десять процентов за полгода на фоне внешнего негатива (например, агрессивных повышений ставок ФРС) или внутренних событий (например, карантинов в Китае) вполне реально.

Вполне возможно, что локально USD/CNY пройдет уровень в семь, чем вызовет серию автоматических продаж китайских активов на уровне стоп-лоссов. Однако в долгосрочной перспективе Китай и юань выглядят стабильно: волатильность может усилиться во второй половине года, но в основном за счет доллара.

"В то же время, нужно понимать, что китайские и российские представления о волатильности национальной валюты отличаются. Для нас колебания валюты в пределах 20 процентов в течение года — это нормальная история, для Китая и китайского бизнеса нормой является волатильность в пределах трех-пяти процентов", — заметил Кузнецов.

Гипотетически Китай может использовать управляемую девальвацию юаня для перезапуска экспортного рынка, либо как финансовое оружие массового поражения, но пока это кажется маловероятным, добавил он.

НОВЫЙ РИСК ДЛЯ РОССИИ

Таким образом, юань сравним с валютами развитых экономик и может использоваться для хеджирования волатильности курса рубля. Периодически — в моменты ослабления юаня против глобальных валют — они могут стать более привлекательными. Россия открывает второй фронт для борьбы с долларом

Так, когда юань краткосрочно падает или может упасть против доллара, последний можно использовать для ставки против рубля. "Практический риск это может нести для российских компаний, которые имеют высокую долю издержек в долларе США при экспортной выручке в юане", — предупредил Герасимов.

Среди доступных инструментов хеджирования рисков по юаню — фьючерсы на отдельные валютные пары на Московской бирже. Для хеджирования риска падения юаня против глобальных валют в отрыве от рубля может использоваться фьючерс на пару USD/CNY. Однако объемы заключаемых контрактов по ней сейчас значительно меньше, чем по валютным парам CNY/RUB и USD/RUB.

"Сейчас более двух третей контрактов с Китаем проходят в юанях, и юаневый риск — это то, что пришло нам на смену долларового риска", — констатирует Кузнецов. В принципе, некоторые китайские компании согласны работать в российском рубле, и если риск юаня неприемлем, то надо переводить контракты в рубль, либо хеджировать риск через покупку соответствующих финансовых инструментов.

В целом же нужно понимать, что Китай имеет амбиции сделать юань мировой валютой, а это означает, что колебания курса по году более десяти процентов при такой амбиции кажутся маловероятными, делают вывод эксперты.