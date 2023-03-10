МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. США с 10 марта вводят 200-процентную пошлину на импорт российского алюминия и изделий из него. В Белом доме объяснили это необходимостью ограничить российский ВПК, а также стремлением поддержать американских производителей. Что стоит за столь жесткими ограничениями на самом деле, разбирался "Прайм". Тушите свет: Украина нашла способ заработать

АЛЮМИНИЕВЫЕ ОГУРЦЫ

Россия — значимый, но не основной игрок на рынке. В 2022 году она находилась на третьем месте по производству первичного алюминия — 5,4 процента или 3,7 миллиона тонн. Первое место с огромным отрывом занимает Китай: на его долю приходится 58 процентов глобальных объемов или 40 миллионов тонн. На втором месте Индия — 5,8 процента и четыре миллиона тонн.

"Экспорт российской алюминиевой продукции в другие страны мира приблизительно на 90 процентов состоит из необработанного алюминия или его простейших форм переработки (прутки, профили, листы, плиты, и тому подобное)", — пояснил старший научный сотрудник Лаборатории системного анализа отраслевых рынков ИПЭИ РАНХиГС Павел Павлов.

Производители делают из этого готовую продукцию и затем продают ее, в том числе, в США. С учетом роста цен на энергоносители импорт обходится дешевле, чем собственное производство. Последнее становится убыточным. Ведущий американский производитель — Alcoa — отчитался об убытке в размере один миллиард долларов во втором полугодии 2022 года.

СПАСАЮТ СВОИХ ОТ УБЫТКОВ

Эта же компания с осени 2022 года активно лоббировала вытеснение российского алюминия с рынка США. С помощью пошлин власти страны пытаются снять издержки со своих потребителей. Иными словами, это протекционистская мера, принятая в интересах некоторых хронически убыточных национальных производителей алюминия.

Налицо очередная попытка США перекроить структуру рынка под свои интересы, считает и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

"В прошлом году за счет ограничений на российский газ США резко увеличили поставки СПГ в страны ЕС по более высоким ценам. Теперь ограничения затрагивают металлургические рынки", — указал он.

Таким образом, США как бы пытаются "замкнуть на себе" приличную долю международной торговли продукцией алюминиевой промышленности и контролировать ее.

Уход российских игроков может спровоцировать некоторый рост цен на алюминий в США, но дефицита не будет. Официально наша доля на американском рынке оценивается в три-пять процентов, есть и поставки через третьи страны. Но все равно это несравнимо с Канадой, на долю которой приходится половина американского импорта алюминия.

Выпадающие поставки в размере 200 тысяч тонн алюминия (оценка Bloomberg) перераспределятся, прежде всего, в пользу американских производителей. Товар будет дороже, но покупать его в отсутствии альтернативы придется.

"Отчасти это и санкции в отношении автомобиле- и авиастроения внутри самих США", — сказалПахомов. Швейцария утянет за собой в бездну всю Европу

Вместе с тем, по другим товарам — никелю и меди — анонсированные пошлины значительно ниже. Тарифы на них выросли на 35-70%. Здесь США намного осторожнее, поскольку сильно зависят от российских поставок, отметил Смирнов. В частности, российский никель по-прежнему широко используется при производстве электромобилей и в авиакосмической промышленности США.

"РУСАЛ" И ДРУГИЕ

Единственным крупным производителем алюминия в России является "Русал". Против него в 2018 году уже вводились санкции. Их отменили через год, но Россия все равно сократила поставки в США на 70 процентов.

Сейчас на поставки в США приходится всего восемь процентов физических объемов экспорта алюминия из России. Поэтому критического влияния на отрасль пошлины не окажут, уверены эксперты.

Потеря доступа на американский рынок, тем не менее, не лишена неблагоприятных эффектов, поскольку это премиальный сегмент. Конкуренция на нем является стимулом к постоянному обновлению производственных технологий и повышению качества готовой продукции.

Пока "Русал" сосредоточился на других рынках. Он анализирует новые обстоятельства и их долгосрочные последствия. "Ситуация сложная, будем искать решения по переориентации поставок", — сообщили "Прайм" в компании. "Синьор Помидор" разгневался: почему европейцам не хватило овощей

С одной стороны, "Русалу" придется искать новые рынки и каналы сбыта в дружественных странах, с другой — необходимо сократить издержки производства и нарастить сбыт на внутреннем рынке. "Рост и восстановление экономик Китая и Индии должен нивелировать ущерб от пошлин. Однако вероятен дисконт на российский алюминий к мировой цене", — считает директор Института экономики и управления НИТУ МИСИС Алексей Митенков.

МИРОВЫЕ РЫНКИ

Глобального дефицита алюминия, как и существенного роста цен на мировом рынке эксперты не ожидают — речь идет о сравнительно небольших объемах. При этом не исключена точечная нехватка на рынках недружественных стран. Дело в том, что производство алюминия в Европе может сократиться из-за роста цен на энергоносители, как следствие, закрытия ряда производств.

"На горизонте года и далее мы ожидаем балансировку спроса и предложения алюминия. Мировой рынок может распасться на два субрынка: недружественных России стран и дружественных, и баланс равновесной цены на этих рынках может сильно отличаться", — прогнозирует Митенков.

До санкций 2022-2023 годов в число основных потребителей алюминия входили Турция, Япония, Китай, страны ЕС. Можно ожидать появления выпадающих объемов в любой части света, прежде всего — в дружественных странах, специализирующихся на секторах транспортного машиностроения — автомобилестроении и авиастроении. Многие уже разработали и внедрили схемы обхода ограничений, поэтому проблем с логистикой возникнуть не должно.