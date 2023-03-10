МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Согласно пользовательскому соглашению, популярный мессенджер WhatsApp удаляет неактивные более 120 дней подряд аккаунты, об этом агентству "Прайм" рассказал заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. IT-специалист указал на основные ошибки пользователей WhatsApp

По его словам, правило удаления "мертвых" профилей в WhatsApp существует около года. Его ввели для того, чтобы поддерживать безопасность, защищать конфиденциальность пользователей, а также ограничить хранение данных. Именно так, по крайней мере, заявляют представители самого мессенджера.

"Как следует из правил самого приложения, чтобы аккаунт был активным, необходимо подключение к Интернету. Если пользователь открывает WhatsApp на своем устройстве, но оно не подключено к Сети, аккаунт будет считаться неактивным", — заявил эксперт.

После удаления самого WhatsApp контент, сохраненный на смартфон ранее, станет недоступным. Однако он восстановится сразу после повторной регистрации в мессенджере с того же смартфона. Москвичка отдала более шести миллионов рублей за "магические услуги"

Эти правила, как подчеркивает Магомедов, касаются не только россиян, но пользователей приложения по всему миру.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов от любого мессенджера и в целом мобильного приложения, IT-специалист советует читать условия пользовательского соглашения перед установкой или обновлением программы



WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская