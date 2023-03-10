Киберэксперт Магомедов заявил, что WhatsApp удаляет неактивные более 120 дней аккаунты
МОСКВА, 10 мар — ПРАЙМ. Согласно пользовательскому соглашению, популярный мессенджер WhatsApp удаляет неактивные более 120 дней подряд аккаунты, об этом агентству "Прайм" рассказал заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов.
По его словам, правило удаления "мертвых" профилей в WhatsApp существует около года. Его ввели для того, чтобы поддерживать безопасность, защищать конфиденциальность пользователей, а также ограничить хранение данных. Именно так, по крайней мере, заявляют представители самого мессенджера.
"Как следует из правил самого приложения, чтобы аккаунт был активным, необходимо подключение к Интернету. Если пользователь открывает WhatsApp на своем устройстве, но оно не подключено к Сети, аккаунт будет считаться неактивным", — заявил эксперт.
После удаления самого WhatsApp контент, сохраненный на смартфон ранее, станет недоступным. Однако он восстановится сразу после повторной регистрации в мессенджере с того же смартфона.
Эти правила, как подчеркивает Магомедов, касаются не только россиян, но пользователей приложения по всему миру.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов от любого мессенджера и в целом мобильного приложения, IT-специалист советует читать условия пользовательского соглашения перед установкой или обновлением программы
WhatsApp — принадлежащее компании Meta* (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://1prime.ru/exclusive/20230310/840019182.html