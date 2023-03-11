МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Главной причиной увеличения товарооборота Евросоюза с Россией в 2022 году стал рост цен на товары российского экспорта, прежде всего, на энергоресурсы, об этом рассказала "Прайму" доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Инвестстратег научил, как без потерь пережить любой кризис

По ее словам, в прошлом году физические объемы импорта трубопроводного природного газа в ЕС из России сократились. Однако в то же время происходило увеличение поставок СПГ. И на фоне роста цен на природный газ это способствовало увеличению стоимостного объема импорта.

Так, Германия импортировала энергоресурсов из России почти на 4,5 миллиарда долларов больше, чем в 2021 году. Европейский экспорт в Россию, по официальной статистике, снизился.

"Однако можно предположить фактическое увеличение поставок через третьи страны", — считает Прикладова. Названы магазинные уловки, которые "тянут" из покупателя деньги

То есть в таможенной отчетности ЕС экспорт фиксировался в другие государства, но грузопотоки направлялись в Россию. Этому, по мнению экономиста, способствовало введение ограничений как на государственном уровне, так и на уровне европейских компаний.

Кроме того, фактический товарооборот между Россией и Евросоюзом вырос за счет заработавшего параллельного импорта, а это не отражено в официальной статистике.