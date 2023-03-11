МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Сейчас рынок кредитов и микрозаймов регулируется намного жестче, чем это было еще несколько лет назад, поэтому шанс, что на вас оформят кредит без вашего ведома, стал достаточно мал. У преступников осталась практически последняя возможность "повесить" выплату кредита на жертву, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор БКИ "Скоринг Бюро" Олег Лагуткин. Перечислены опасные вклады, которые ни в коем случае нельзя открывать

Самый большой риск оказаться под гнетом кредитов, которые вы не брали, существует в случае потери паспорта.

"Воспользоваться утерянным документом может кто угодно. Как правило мошенники, завладевшие паспортом, переклеивают фотографию и обращаются в кредитные организации с целью получения денежных средств", — пояснил собеседник агентства.

Чтобы избежать больших проблем, необходимо сразу после обнаружения пропажи документа обратиться с заявлением в полицию. Если злоумышленники попытаются взять кредит на ваше имя, это поможет доказать то, что деньги получили третьи лица. Названы магазинные уловки, которые "тянут" из покупателя деньги

Также Лагуткин посоветовал сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй с целью получения списка бюро кредитных историй (БКИ), в которых хранится ваша кредитная история. В случае утери документа это позволит выяснить, пытался ли кто-то им воспользоваться в банках.

"Мы рекомендуем пристально следить за изменениями не менее двух-трех месяцев после факта утери паспорта. Если в кредитном отчете обнаружится кредит, который вы не открывали, то нужно сразу же подать заявку на корректировку данных", — добавил он.

А вот опасаться выступать контактным лицом у родственников и друзей не стоит: вас не смогут заставить выплачивать займ в этом случае. С доверенными лицами могут связаться, если кредитор не может установить контакт с заемщиком. Однако ни уголовной, ни финансовой ответственности такие лица не несут, отметил он.

Специалист добавил, что сейчас помимо манипуляций с документами во весь рост встает проблема социальной инженерии, при помощи которой злоумышленники убеждают людей совершать те или иные манипуляции со своими финансами от своего имени.

"Это может быть как перевод денежных средств, так и открытие нового кредитного продукта. Деньги мошенники под разными предлогами просят перечислить на их счета. Представляться звонящие могут сотрудниками банка или силовых структур", — перечислил Лагуткин.

Рецепт борьбы с такими звонками есть: главное помнить, что сотрудники служб безопасности не пользуются мессенджерами и не звонят клиентам банка сами. В случае подозрительной активности лучше всего перезвонить в банк самостоятельно, резюмировал эксперт.