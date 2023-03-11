МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. На следующей неделе российская валюта, скорее всего, будет торговаться на промежуточных уровнях 76 рублей за доллар, 81,5 рубля за евро и 11 рублей за юань. Внимание рынка будет приковано к трем важным событиям, спрогнозировал в беседе с агентством "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Китай навлек на Россию новый риск

Негативное влияние на российскую валюту продолжает оказывать разросшийся за начало 2023 года дефицит бюджета до 2,6 триллиона рублей (прогноз на 2023 год составляет 2,93 триллиона рублей), а также снижение нефтяных котировок.

"Если у Минфина не получится взять под контроль расходы, то дефицит может расшириться до пяти триллионов рублей к концу года. При низких ценах на нефть, которые снизили доходную часть бюджета, рубль продолжит слабеть с новой силой", — прогнозирует собеседник агентства.

На уходящей торговой неделе цены на нефть сорта Brent упали на 5,5 процента, до 81,19 доллара за баррель. Снижению котировок способствовали усилившиеся опасения дальнейшего повышения учетной ставки Федрезерва. Однако восстановление экономики Китая и возможный пересмотр Штатов и ЕС потолка цен на российскую нефть в конце марта должны удержать нефтяной рынок от сильного падения, добавил Антонов.

От добавил, что с 13 по 17 марта внимание участников рынка будет приковано к трем важным событиям. Это отчет по потребительской инфляции в США 14 марта, данные по промышленному производству в Китае 15 марта и заседание совета директоров Банка России в пятницу, 17 марта.

Аналитик считает, что ЦБ сохранит ставку на уровне 7,5 процента. Но даже если регулятор повысит ставку до 7,75 процента, то это решение не окажет сильного влияния на рублевые пары. По его мнению, рубль находится под давлением и сохранит нисходящую динамику до конца марта. С 13 по 19 марта промежуточными целевыми уровнями для иностранных валют выступают уровни 76 рублей за доллар, 81,50 рубля за евро и 11 рублей за юань.

"После их прохождения двинемся к 78 рублям за доллар, 83 рублям за евро и 11,3 рубля за юань", — резюмировал Антонов.