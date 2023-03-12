МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Распродажи и акции стали привычной рутиной, и покупатели не видят в них подвоха. Но это напрасно. Ведь порой заманчивые скидки — лишь уловка, с помощью которой продавцы пытаются заманить доверчивого покупателя. Береги свою "однушку": куда катится рынок аренды жилья

По статистике около 80% покупателей не приобретают товар сразу, а ждут, когда он будет продаваться со скидкой. Между тем, с акциями и распродажами дело обстоит не так просто, как принято думать. По сути, это всего лишь элемент PR-кампании магазина или торговой сети и возможность "сбыть с рук" залежавшийся товар.

"Главная цель скидок и распродаж — завлечь потенциального покупателя в магазин или заставить его активно перебирать коммерческие предложения в маркетплейсе", — замечает заведующий кафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов.

Поэтому ключевое правило, которое стоит взять на вооружение при любых "черных пятницах" — действовать расчетливо и покупать, то, что нужно, а, не то, что дешево.

ЗАМАНИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ

Существует масса способов привлечь внимание покупателей. Этими приемами отлично владеют маркетологи.

Например, накануне праздников ретейлеры объявляют о масштабных скидках. Рядом с прежней ценой указывается новая "праздничная". О скидке оповещают аршинными буквами. Чем больше скидка, тем больше на нее клюют доверчивые покупатели.

По словам юрисконсульта отдела защиты прав потребителей Роскачества Игоря Позднякова, часто такие предпраздничные скидки — не более чем фикция. Накануне праздников продавцы просто повышают цены, а потом делают на них скидки. В итоге конечная цена со скидкой будет равна стартовой, а в некоторых случаях даже ее превысит.

Маркетологам давно известна модель принятия покупателями решения о покупке, они умело акцентируют внимание на выгодах: "успеть купить сегодня по выгодной цене", объясняет доцент кафедры маркетинга факультета менеджмента Университета "Синергия" Татьяна Суворова.

Еще один лукавый прием — создание иллюзии покупки товара с выгодой. Например, такая акция: покупаешь два товара — второй по скидке. Для магазина это на самом деле выгодно: пусть товар стоит 100 рублей. Его себестоимость — 70 рублей. При продаже одного товара за полную стоимость прибыль — 30 рублей. В магазине скидка 10%. Продав два товара по 90 рублей, магазин получает прибыль в 40 рублей.

"Но выгодна ли покупка двух товаров вместо одного со скидкой для потребителя? Вряд ли", — констатирует она.

Еще одна уловка — использование предлога "до". Например, магазин объявляет скидки до 70 %, по факту это может быть лишь скидка 30-40%. Максимальный дисконт — лишь на несколько неходовых позиций.

АКСЕССУАР В ПОДАРОК?

Магазины могут делать заманчивые предложения, вроде "Купи смартфон — получи наушники в подарок". Такие подарки, как правило, тоже маркетинговая уловка, замечает Поздняков.

Так ретейлер хочет избавиться от плохо продающегося товара. Юрист советует хорошо подумать, так ли вам нужен "бесплатный" довесок к основному товару, а также сравнить цену на эти вещи в независимом агрегаторе. Может так случиться, что в другом магазине общая цена на оба устройства будет ниже, чем по псевдоакции.

По словам Позднякова, иногда ретейлеры на площадках интернет-магазинов создают искусственный дефицит определенных позиций. В пункте о наличии указывается, что осталось всего 1-2 штуки. Это создает у потребителя ощущение, словно он может не успеть купить нужный товар. Покупатель торопится и покупает что-то по завышенной цене. "Синьор Помидор" разгневался: почему европейцам не хватило овощей

Еще один способ — вы совершаете сделку по акции, но получаете от интернет-продавца сообщение о том, что товар закончился. Вам возвращают деньги. Через короткое время нужная вещь вновь появляется в магазине, но дороже. Это происходит в расчете на то, что покупатель, упустив товар, согласится купить его снова по любой цене. Сработает психологический эффект привязанности, объясняет эксперт Роскачества.

КАК ВЕРНУТЬ НЕНУЖНОЕ

Нередко оказывается, что товар, купленный во время распродажи, вам не подошел или просто разонравился. Как быть в этом случае?

Иногда продавцы отказываются принимать обратно вещи, проданные по акциям или со скидкой. А в некоторых магазинах даже висят объявления, что товары, участвующие в распродаже, обмену и возврату не подлежат. Однако все это противозаконно и нарушает права потребителей, предупреждает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петра Гусятников. Скинут доллар с пьедестала: что задумала Америка

Да, действительно, существует список товаров, которые нельзя обменять или вернуть, если у них нет брака. Это лекарства, медицинские товары, предметы личной гигиены и ряд других. Но все остальное покупатель вправе вернуть, даже если ему просто разонравилось. Касается это и товаров, купленных на распродаже.

Если вам отказывают в возврате, попробуйте поговорить с руководством торговой точки, ссылаясь на закон "О защите прав потребителей". Если эффекта нет, то пишите письменную претензию с требованием вернуть деньги и принять у вас товар. Опишите проблему своими словами, укажите личные данные, дату покупки, обстоятельства, причину возврата. Само письмо надо отправить на юридический адрес продавца почтой с уведомлением о вручении.

Можно обратиться и в Роспотребнадзор. Эта служба обязана следить за соблюдением прав потребителей и должна помочь решить ваш вопрос.