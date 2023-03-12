МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Повышенную доходность, которую банки обещают клиентам, заманивая их предложениями с инвестиционной составляющей, по факту никто не гарантирует. Поэтому есть риск лишиться не только процентов, но и первоначального капитала, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Россиянам рассказали, о чем молчат банкиры при выдаче кредита

"Всегда помните — ни банк, ни банковский клерк не несут ответственности за реальный рост доходов вкладчика и безопасность его сбережений. Это написано в многостраничных правилах, которые, как правило, никто не читает", — пояснила она.

По ее словам, стандартное страхование банковских вкладов и сберегательных счетов не распространяется на банковские ПИФЫ, облигации, накопительное страхование жизни. Они в основном зависят от изменений рыночной конъюнктуры и ситуации в экономике. А это означает, что инвестор может как получить рост, так и потерять вложенные средства.

Многие клиенты банков, польстившиеся на завлекательные описания подобных "околобанковских" продуктов по итогам прошлого года потеряли накопления. По облигациям люди до сих пор не могут получить выплат в связи с объявленным дефолтом или временной заморозкой, напомнила юрист.

Безусловно, ставки по депозитам ниже инфляции. Это является основным аргументом менеджера банка в пользу комбинированных продуктов. Однако при оформлении договора и размещении средств необходимо опираться не только на выгоды, но и учитывать все возможные риски. Считаем риски: каковы шансы российского рынка до конца года

"Важно уточнять, есть ли гарантированная доходность, в какие отрасли экономики банк вкладывает ваши средства, а также узнать многолетний средний процент доходности. Не в отдельный пиковый период роста, а на всем протяжении существования банковского продукта на рынке", — посоветовала Кудерко.

Существует ошибочное мнение, что права вкладчиков будут обеспечены законом о защите прав потребителей вне зависимости от условий договора. На самом деле, соглашаясь на банковское инвестирование, клиент автоматически соглашается и на риск, который неотрывно сопряжен с шансом получить повышенную доходность. Когда подобные споры доходят до суда, клиенту отказывают в удовлетворении иска, поскольку рисковый характер банковских инвестиций и отсутствие гарантий обещанного дохода были прописаны в договоре, заключила юрист.