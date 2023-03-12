МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Сбережения лучше хранить в разных валютах, используя для этого несколько банков, и с разными сроками депозитов. Прочие способы сохранения накоплений вряд ли актуальны в эпоху финансовой нестабильности, пояснил агентству "Прайм" президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков. Эксперт рассказал, стоит ли вкладывать деньги в алмазы

Часть сбережений, по его словам, по-прежнему стоит держать в рублях на относительно коротких — до шести месяцев — депозитах. Такой срок позволит маневрировать при изменении ключевой ставки. Вы сможете выгодно переложить средства, если ее увеличат.

"Доллары США и евро можно хранить, если по роду занятий или по семейным обстоятельствам планируются поездки в Европу", — полагает эксперт.

При этом не стоит рассчитывать на резкий рост стоимости этих валют — для этого сегодня нет никаких экономических предпосылок.

Вполне перспективными и безопасными, по его мнению, являются вклады в юанях. Использование этой валюты и ее роль возрастают, банки уже предлагают депозиты. При этом курс юаня показывает стабильность, поэтому рассчитывать на спекулятивные колебания не стоит. Как и на высокие проценты по вкладу.

Любимый многими в прежние времена способ сбережения — покупка недвижимости — за 2022 год потерял инвестиционную привлекательность, считает Кулаков. Если у семьи нет потребности покупать квартиру в среднесрочной перспективе (к примеру, для детей), то делать этого не нужно. Ставки по аренде упали, цены по-прежнему "перегреты", а продать жилье в случае острой потребности в деньгах оперативно не получится. Пожалей свой кошелек: имеет ли смысл гасить ипотеку досрочно

Вложения в акции сегодня — занятие для профессиональных инвесторов. Например, бумаги "Газпрома" за год подешевели более, чем в два раза — с 335 рублей до 163 рублей за акцию. Разумеется, это связано с геополитическими условиями, а не стоимостью активов или маржинальностью компании. Когда-то они должны подняться в цене, но точные сроки неясны.

Таким образом, сбережения лучше держать в разных валютах, в нескольких банках и с разными сроками депозитов — это единственный надежный способ сберечь семейные накопления во времена финансовой турбулентности, заключил эксперт.