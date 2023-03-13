МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Выход китайских капиталов из швейцарских банков пока не приобрел массового характера. Но "первые ласточки" свидетельствуют о том, что с банковской тайной, безопасностью и сохранностью средств в некогда самой надежной стране сегодня все плохо. Это значит, что исход продолжится. Жалеют валюту: чем залатали "дыру" в российском бюджете

Четверть мирового богатства (десять триллионов долларов США) размещено в банках Швейцарии. Однако после присоединения к санкциям против России она перестала быть нейтральной — в том числе, касательно стран, имеющих проблемы в отношениях с США и ЕС.

По оценкам Financial Times, швейцарские власти заморозили активы российских клиентов на сумму 17,5 миллиарда швейцарских франков, что составляет около 40% от общего объема российских денег в Швейцарии. Теперь на очереди китайские капиталы.

В Пекине это явно предчувствуют, поэтому уже появилась информация о том, что китайцы начинают потихоньку выводить деньги из некогда надежных швейцарских банков. Они больше не считаются безопасным местом для хранения средств, и часть финансовых потоков уже перетекает в Азию, например, в Сингапур.

САМИ СЕБЯ НАКАЗАЛИ

Присоединение к антироссийским санкциям — далеко не первый шаг со стороны Швейцарии в сторону отхода от принципов нейтралитета, соблюдения банковской тайны и беспристрастности. В 2009 году в США была передана информация о нескольких американских налогоплательщиках, касавшаяся банка UBS.

А в 2013 году вступил в силу закон "О международной административной помощи по налоговым делам", касающийся зарубежных (прежде всего американских) налогоплательщиков, к которым у американской Фемиды есть вопросы по части ухода клиентов швейцарских банков от налогов в США.

Сегодня банковская тайна в Швейцарии сохранена на уровне закона. Она по-прежнему предусматривает ответственность (включая уголовную) за разглашение информации о владельцах счетов, а также наличии и движении средств по этим счетам.

"Однако она отличается от той самой "великой и безусловной" банковской тайны, которая делала имя швейцарским банкам в прошлом веке", — подчеркнула доцент кафедры "Мировые финансовые рынки и финтех" РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

С политическим нейтралитетом Швейцарии дело обстоит гораздо серьезнее. События последнего года показали его утрату. Страна присоединилась к большинству санкций в отношении России, и опасения китайских клиентов швейцарских банков на этом фоне выглядят обоснованными.

Поддержка России со стороны китайского бизнеса и властей здесь не при чем. Дело в том, что возможные противоречия между КНР и США в других спорных областях при подобном политическом курсе Швейцарии могут привести к блокировке счетов китайских владельцев, как это случилось с российскими резервами и средствами частных лиц. Повторять наши ошибки Китай не намерен.

ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН

За прецедентом дело не станет. Обвинение в помощи в обходе санкционных ограничений может стать основанием для введения вторичных санкций уже в отношении китайских компаний и инвесторов. Они традиционно активно используют финансовую инфраструктуру Швейцарии для хранения средств и последующего их вложения.

Кроме того, ряд китайских компаний использует Швейцарию, чтобы выйти на IPO здесь, а не в США. Причина — все та же политическая напряженность между странами. Так, например, в прошлом году девять компаний из КНР привлекли 3,2 миллиарда долларов США на швейцарской бирже. Швейцария утянет за собой в бездну всю Европу

О массовом уходе китайских клиентов пока речи не идет, но ситуация может негативно сказаться на банковской сфере Швейцарии, пояснил агентству "Прайм" научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Иван Ермохин.

ИЛЛЮЗИИ РУШАТСЯ

Наиболее умные и осторожные китайские клиенты швейцарских банков заранее расстаются и с иллюзиями, и с самими банками, согласен доцент Института мировой экономики и права РУДН Владимир Григорьев. И этот процесс будет тем интенсивное, чем хуже будут становится отношения Китая с Западом.

Кроме России и Китая, есть ещё несколько важных для швейцарских банков регионов — Индия, Юго-Восточная Азия (кроме Индии и Китая), Ближний Восток, Латинская Америка. Абсолютное большинство государств из этих регионов оказались присоединиться к антироссийским санкциям. Более того, многие из них расширяют экономическое и политическое сотрудничество с Россией. Очевидно, что наиболее активные будут подвергаться столь же значимому давлению Запада. Это коснется и активов в швейцарских банках. "Синьор Помидор" разгневался: почему европейцам не хватило овощей

"О конфиденциальности и сохранности капитала в Швейцарии сейчас смешно говорить", — считает Григорьев. А, следовательно, начинает рушится главное — деловая репутация. Это сделает неизбежным дальнейший отток клиентов из практически всех вышеперечисленных регионов.

Конечно, вряд ли этот отток будет обвальным. Но свято место пусто не бывает и со Швейцарией на ее традиционном поле начнут конкурировать другие направления, прежде всего, Ближний Восток и Китай. Тем более, Гонконг, Шанхай, Дубай и Шэньчжэнь уже много лет входят в топ-десять мировых финансовых центров. Часть капиталов будет перетекать именно туда.

Швейцария слишком зависит от США и Евросоюза, чтобы дать гарантии тем, у кого конфликт или напряженные отношения с миром Запада. Кроме того, швейцарские банки размещают средства своих клиентов по большей части в долларах США, а отнюдь не в швейцарских франках, что только усиливает эту зависимость.

Конечно, новые центры притяжения крупного капитала не смогут обеспечить своим клиентам такого сервиса и такого качества услуг, как швейцарцы. Не нужно питать иллюзий — для достижения такого уровня потребуется много времени. Но сейчас тот самый случай, когда сохранность денег означает куда больше, чем опыт, традиции и первоклассный сервис.