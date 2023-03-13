МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. При принятии решения о сроке вклада следует принимать во внимание два основных фактора: время, через которое возникнет необходимость потратить сбережения и ожидания по изменению процентных ставок, рассказала агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Перечислены опасные вклады, которые ни в коем случае нельзя открывать

Если вы понимаете, что через месяц придется совершить крупную покупку, то смысла во вкладе на полгода нет – при его закрытии проценты будут потеряны. Для большинства вкладов при их досрочном закрытии на остаток начисляется минимум (0.1 процент) вне зависимости от изначальных условий.

"Лучше выбрать накопительный счет или вклад на месяц, даже если процентная ставка будет ниже, чем по вкладам на другие сроки", — советует она.

Кроме этого, следует присмотреться к тому, что будет со ставками в ближайшее время. Если есть понимание, что они вырастут, также не стоит открывать вклад надолго. Названы пять "золотых" правил разумной экономии

Например, сейчас есть вероятность того, что Банк России в ближайшие месяцы повысит ключевую ставку. "Есть смысл разместить большую часть рублевых сбережений на накопительном счете (искать акционные предложения от банков по привлечению новых клиентов) или на вкладе на срок до 4 месяцев", — считает Ващелюк.

Если в ближайшее время ожидается повышенная волатильность процентных ставок, то лучше по возможности диверсифицировать вклады. Часть средств лучше оставить на долгосрочных депозитах в зависимости от планов по крупным покупкам.