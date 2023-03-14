МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Налоговые органы меняют подход к исчислению НДФЛ, что повлечет повышение ставки для некоторых россиян, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. Россиянам рассказали, почему быть в "серой" налоговой зоне невыгодно

Это следует из письма ФНС от 13 января "Об уплате НДФЛ при получении доходов по итогам налогового периода в совокупной сумме свыше пяти миллионов рублей". По новым правилам, все виды полученных доходов в целях налогообложения будут суммироваться.

До настоящего момента граждане уплачивали НДФЛ по ставке 13 процентов с каждого вида полученных доходов (например, заработная плата, доходы от продажи ценных бумаг, дивиденды, проценты, доход от сдачи недвижимости в аренду и так далее), напомнил эксперт.

Теперь, если общая сумма доходов человека, полученных за год, превысит пять миллионов рублей, то применяться будет уже повышенная налоговая ставка в 15 процентов.

"Таким образом, все полученные гражданином доходы в объеме пять миллионов рублей будут обложены налогом по ставке 13 процентов, что составит 650 тысяч рублей, а ко всему, что превысит максимальную сумму в пять миллионов рублей, будет применена ставка в 15 процентов", — объяснил Соловьев.

Например, заработная плата гражданина за год составила 1,5 миллиона рублей, доходы от сдачи недвижимости — два миллиона рублей, дивиденды от размещенных вкладов — 1 миллион рублей, доход от продажи ценных бумаг — 3,5 миллиона рублей. Силуанов прокомментировал включение России в "черный список" ЕС по налогам

Раньше налоговики начислили бы НДФЛ по ставке 13 процентов с каждого вида доходов, и гражданин уплатил бы в бюджет 1,04 миллионов рублей. По новым правилам при общем годовом доходе в восемь миллионов рублей гражданин выплатит 650 тысяч рублей с пяти миллионов рублей по ставке 13 процентов. Еще 450 тысяч рублей — с дохода в три миллиона рублей, уже по ставке 15 процентов. Таким образом, общая сумма налога составит 1,1 миллиона рублей, то есть, на 60 тысяч больше", — подсчитал эксперт.

Повышенная ставка не применяется к доходам, полученным от продажи недвижимости и автомобиля, пенсионным и страховым выплатам, подаркам. Также учитываются и налоговые вычеты (за покупку жилья, лечение и т.д.), заключил он.