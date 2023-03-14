Юрист Соловьев: налог по повышенной ставке будут платить за доход в пять миллионов рублей
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Налоговые органы меняют подход к исчислению НДФЛ, что повлечет повышение ставки для некоторых россиян, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Это следует из письма ФНС от 13 января "Об уплате НДФЛ при получении доходов по итогам налогового периода в совокупной сумме свыше пяти миллионов рублей". По новым правилам, все виды полученных доходов в целях налогообложения будут суммироваться.
До настоящего момента граждане уплачивали НДФЛ по ставке 13 процентов с каждого вида полученных доходов (например, заработная плата, доходы от продажи ценных бумаг, дивиденды, проценты, доход от сдачи недвижимости в аренду и так далее), напомнил эксперт.
Теперь, если общая сумма доходов человека, полученных за год, превысит пять миллионов рублей, то применяться будет уже повышенная налоговая ставка в 15 процентов.
"Таким образом, все полученные гражданином доходы в объеме пять миллионов рублей будут обложены налогом по ставке 13 процентов, что составит 650 тысяч рублей, а ко всему, что превысит максимальную сумму в пять миллионов рублей, будет применена ставка в 15 процентов", — объяснил Соловьев.
Например, заработная плата гражданина за год составила 1,5 миллиона рублей, доходы от сдачи недвижимости — два миллиона рублей, дивиденды от размещенных вкладов — 1 миллион рублей, доход от продажи ценных бумаг — 3,5 миллиона рублей.
Раньше налоговики начислили бы НДФЛ по ставке 13 процентов с каждого вида доходов, и гражданин уплатил бы в бюджет 1,04 миллионов рублей. По новым правилам при общем годовом доходе в восемь миллионов рублей гражданин выплатит 650 тысяч рублей с пяти миллионов рублей по ставке 13 процентов. Еще 450 тысяч рублей — с дохода в три миллиона рублей, уже по ставке 15 процентов. Таким образом, общая сумма налога составит 1,1 миллиона рублей, то есть, на 60 тысяч больше", — подсчитал эксперт.
Повышенная ставка не применяется к доходам, полученным от продажи недвижимости и автомобиля, пенсионным и страховым выплатам, подаркам. Также учитываются и налоговые вычеты (за покупку жилья, лечение и т.д.), заключил он.
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