МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Неожиданный крах "криптосиликоновых" американских банков может обернуться коллапсом для банковской системы США и даже мировым кризисом. Более того — предпосылки нынешних проблем могут аукнуться даже через десятилетия. Больше не тайна. Капиталы начали бегство из Швейцарии

На прошлой неделе Silicon Valley Bank (SVB), финансировавший технологические стартапы, начал продажу акций. Это вызвало опасения, что он может рухнуть, поэтому вкладчики бросились выводить свои деньги. Власти США оперативно взяли ситуацию под контроль — уже в пятницу SVB закрыли регуляторы штата Калифорния. Это стало самым крупным банкротством в банковской сфере со времен кризиса 2008 года.

Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта — аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

В выходные регуляторы США предприняли экстренные меры по выходу из кризиса. Все вкладчики через специально созданную структуру получат средства с депозитов, начиная с понедельника. Выплаты профинансирует агентство по страхованию вкладов (Deposit Insurance Fund). Расходы покроют за счет средств агентства, взносов от других банков и доходов от гособлигаций.

Кроме того, ФРС запускает новую программу временного финансирования банков Bank Term Funding Program (BTFP). Чтобы не пришлось распродавать активы быстро и за бесценок, им предоставят кредиты на срок до одного года под залог бумаг. "Фактически, схема напоминает обычную операцию репо, которую осуществляют центробанки", — пояснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая.

При этом стоимость залоговых бумаг будет считаться по номиналу, без учета падения из-за роста ставок, отметил старший аналитик УК "Первая" Артем Перминов.

И регуляторы, и президент Джо Байден заверили, что налогоплательщики не понесут никаких убытков.

ИЗ КРИЗИСА В КРИЗИС

По сути, рухнувшие банки не являются особо крупными. В другое время их падение сулило бы проблемы локального характера и касалось лишь регионов и секторов, в которых они работали. Однако сейчас все наперебой заговорили о риске повторения финансового кризиса 2008 года. Нервы сдали: США упустили важный для себя рынок

Тогда коллапс был спровоцирован схлопыванием пузыря на рынке недвижимости и последующим закономерным обрушением ипотечных ценных бумаг. Крупные игроки в этом секторе — Fannie Mae и Freddie Mac — были спасены путем огромных финансовых вливаний, государство по сути взяло над ними контроль. Однако обанкротился один из крупнейших банков США — Lehman Brothers. Пострадали и другие — Merrill Lynch, Goldman Sachs, Morgan Stanley.

Это посеяло панику среди инвесторов. Опасаясь за сохранность средств, они начали выводить их из рисковых активов, что спровоцировало последующую за этим волну банкротств и длительную рецессию. Последствия того кризиса ощущаются и по сей день. Более того, именно оттуда "растут ноги" у нынешних проблем американских банков. Чтобы завлечь деньги в экономику, инвесторам предлагали вкладываться в перспективные IT-компании Силиконовой долины, которые быстро превратились в "пузыри".

Тут подоспели антироссийские санкции: доллар стал меньше использоваться в международных расчетах, что уронило стоимость цифровых активов. К этому добавился резкий рост ставки Федрезерва — за последний год она от околонулевых значений добралась до почти пяти процентов, и это не предел.

Но высокая ставка всегда оборачивается проблемами банков, напомнил экономист Лазарь Бадалов. Вся американская экономика нормально функционирует при низких ставках, и даже огромный — свыше 30 триллионов долларов — госдолг не является такой уж проблемой. Однако стоит ставке вырасти, и все рушится. "Тот самый кризис 2008 года начался при ставке в 5,25 процента", — напомнил он.

У КОГО ЕЩЕ ПРОБЛЕМЫ

Крушение "криптосиликоновых" банков — лишь верхушка айсберга. В США тысячи кредитных организаций, и проблемы — те или другие — наблюдаются у многих. По данным Федеральной корпорации по страхованию вкладов (FDIC), общая сумма нереализованных убытков, включая ценные бумаги, на конец 2022 года составляла около 620 миллиардов долларов. США спасли себя от "страшного" стратегического товара из России

В "красной зоне" потенциально находятся десятки банков, считают эксперты. Вот лишь несколько названий — First Republic Bank, Financial Corporation, Community Bank Systems, Commerce Bancshares и другие. В совокупности ФРС может закрыть их проблемы за счет предоставления ликвидности. Но для этого придется вновь включить печатный станок и наращивать внешний долг.

Другой источник средств представить сложно, считает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса "Цифра брокер" Александр Цыганов. "Проблемы-2008 лишь отложили, усилив вливанием дешевой ликвидности и QE. Но рынок не только не избавился от неэффективных компаний, живущих за счет дешевых денег и генерирующих убытки, но и умножил их количество", — считает он.

ЛЕКАРСТВО ОТ ДЕПРЕССИИ

Эксперты сходятся во мнении, что ситуация в финансовом секторе ограничит дальнейший рост ставки. Возможно, регулятор даже начнет смягчать ДКП, отступая от основной цели снижения инфляции, считает Беленькая из "Финам".

На первых порах ФРС может заливать рынки ликвидностью, но при таком размере госдолга, а также, учитывая нынешнюю немонетарную инфляцию вертолетные деньги второй раз могут уже не спасти. И в самих США, и в мире все громче слышны предупреждения — страну ждет новая Великая депрессия. Сценарий может распространиться на европейские и азиатские страны, а тогда уже кризис вполне может приобрести статус очередного мирового экономического.

Но даже если его удастся купировать, проблемы никуда не уйдут. Если регуляторы продолжат монетарное ужесточение, это может негативно повлиять на темпы роста, заключил старший директор — руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. А это уже задел для кризисов, которые могут стать реальностью через годы.