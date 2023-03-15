МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Если вам 40 лет, у вас есть время и возможность накопить на пенсию в 100 тысяч рублей, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" Института экономики и финансов Государственного университета управления Николай Кузнецов. Экономист напомнила, кому повысят пенсии с 1 апреля

Самый популярный у россиян инструмент — банковский вклад. На данный момент средняя ставка по депозитам — около 7,5 процента годовых. Чтобы получать нужную сумму, вклад должен составлять не менее 16 миллионов рублей. Для этого начиная с 40 лет и до выхода на пенсию нужно ежемесячно откладывать с зарплаты не менее 18 тысяч рублей.

Однако эти сбережения обесценит инфляция — за последние 20 лет она составляла порядка 8,5 процента. Через 25 лет купить на 100 тысяч рублей мы сможем примерно столько, сколько сегодня на 11 тысяч рублей.

"А для сохранения сегодняшней покупательной способности ежемесячный доход должен будет составлять уже 768 тысяч рублей", — подсчитал специалист. Если ставка по депозитам за это время снизится — хотя бы до пяти процентов — необходимый размер взноса составит уже 40 тысяч рублей в месяц.

На втором месте — покупка недвижимости. Однако такие инвестиции сопряжены с высоким порогом входа, сравнительно скромной доходностью и необходимостью лично заниматься арендным бизнесом. Назван срок, на который невыгодно открывать вклад

Инструменты, связанные с фондовым рынком, гораздо менее популярны, так как инвестиционный доход не гарантирован и зависит от ситуации на финансовом рынке. А за четверть века, как мы знаем, всякое может случиться. По подсчетам Кузнецова, наиболее надежный финансовый инструмент — государственные облигации федерального займа (ОФЗ) — может принести сегодня порядка 8% годовых. Доходность низкорисковых корпоративных облигаций — порядка 10-12 процентов годовых.

Акции при правильном их выборе способны принести своему владельцу на длинном горизонте еще больший доход. Правда, этот подход потребует глубоких знаний в сфере финансов. Иначе вместо пенсии можно запросто потерять свой капитал. Что ж, учиться никогда не поздно, даже если вам 40 лет, резюмировал Кузнецов.