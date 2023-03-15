МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Банкротство американских банков не вгонит Россию в кризис образца 2008 года: даже если "у них" дело дойдет до новой Великой депрессии, последствия будут не такими, как для СССР времен индустриализации и коллективизации. Американские банки толкают мир к новому кризису

События 14-летней давности вспомнили не зря: их предпосылки взаимосвязаны и во многом схожи. Тогда казалось, что ипотечный кризис, начавшийся в США и расползшийся по всему миру, не затронет Россию. Столь масштабного обрушения ипотеки у нас быть не могло ввиду ее малого объема.

Однако отсидеться в "тихой гавани", как надеялись чиновники, не удалось. Обвал американских банков вызвал приостановку кредитования и падение цен на нефть. Компании остались и без доходов, и без дешевых западных денег, зато с огромными долгами перед иностранными кредиторами.

В этом обвиняли — как это ни парадоксально звучит сейчас — интеграцию России в мировую экономику: дескать, все происходящее за рубежом теперь отражается и на нас. В "нулевые" финансовые потоки мигрировали с развитых на развивающиеся площадки, включая Россию. Закономерно, что наш фондовый рынок отреагировал на западные распродажи, рассказал начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.

СИДИМ ПОД САНКЦИЯМИ

Сейчас все наоборот. Санкции Запада, начиная с 2014 года, во многом изолировали российскую экономику. А 2022-й год стал беспрецедентным по масштабу рестрикций.

"Россия действительно обособлена от мира по сравнению с тем, что было год назад", — констатировал руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

Если прежде доступ к зарубежному финансированию просто ограничивался, то в 2022 году был наложен прямой запрет на займы в долларах и евро. Наиболее значимые банки отключили от международной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Также были введены ограничения на деятельность Национального расчетного депозитария, что привело к заморозке бумаг российских инвесторов. В качестве ответной меры Банк России частично заблокировал торговлю иностранными акциями. Таким образом, купить бумаги из недружественных стран стало проблематично.

Санкции лишили часть российских компаний самых прибыльных рынков США и Центральной Европы. Многие зарубежные компании, работавшие в России и платившие налоги в бюджет, свернули свою деятельность. Но экономика постепенно приспособилась. Если на начало 2022 года почти 90 процентов расчетов велась в долларах и евро, а доля юаня не превышала 0,5 процента, то в феврале 2023 года, по данным ЦБ, торговля в долларах упала до 36 процентов. Совокупная доля юаня выросла до 37 процентов. США спасли себя от "страшного" стратегического товара из России

На фондовом рынке погоду определяют российские частные инвесторы. Влияние нерезидентов некритично, поэтому опасаться обвала вслед за западными площадками не стоит, отметил Карпунин.

ВЕЛИКАЯ ДЕПРЕССИЯ

Напрашивается сравнение с Великой депрессией, призрак которой вновь тревожит США. Колоссальный финансовый шторм, который обрушил американскую, а следом и европейскую экономики, а затем ставший одной из предпосылок начала Второй мировой войны, на СССР напрямую не повлиял.

Это связано с разницей экономических систем. Если Запад жил по законам свободного рынка, то у нас была плановая экономика, а в ней кризисы не предусмотрены. Напротив, в этот период в Советском Союзе шла индустриализация с помощью подешевевших западных технологий.

Инженеры из США и Европы охотно брались за советские заказы. Так, Магнитогорский металлургический комбинат спроектировала американская компаниея Arthur McKee. Сталинградский тракторный завод был полностью построен в США, а затем перевезен в СССР и собран под наблюдением американский инженеров. Автозавод в Нижнем Новгороде построил Генри Форд. И таких проектов очень много.

При этом кризис в Соединенных Штатах вызвал падение цен на зерно — основной товар советского экспорта. Главным покупателем была Британия, поэтому девальвация фунта стерлингов и крах золотого стандарта нанесли серьезный удар по платежеспособности СССР. Его потери во внешней торговле во время кризиса оцениваются более чем в миллиард рублей. Насильственная коллективизация и голод 30-х годов — попытка компенсировать убытки путем увеличения поставок зерна на экспорт.

"ПЕРЕСИДЕТЬ" КРИЗИС

Сейчас все обстоит иначе: Россия не выстраивает отношения с кризисным Западом, получая от этого выгоду, а искусственно вырвана из выстраиваемых в последние десятилетия цепочек поставок, сказал Левашенко. Поэтому если кризис случится, то он все равно до нас "докатится". Дерипаска рассказал, когда нужно срочно избавляться от доллара

Самым неприятным эксперты называют спад спроса на сырьевые товары и их удешевление. Это снизит объем экспортной выручки. Правда, сегодня российский экспорт намного разнообразнее, чем в советское время. Он затрагивает не только Запад, но и Восток. "Ударная волна" может прийти через восточно-азиатское направление и сократить торговлю там, прогнозирует представитель РАНХиГС.

Другой аспект — снижение потребительского спроса и спад торговли, в том числе, с дружественными странами. Это скажется на российской экономике, предположил главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

"Возможен удар по банковским системам российских торговых партнеров. Если лопнет проблемный Credit Suisse, масштаб последствий будет намного больше. Ведь он крупнее, чем любого из американских середнячков, на него завязано больше глобальных банков", — пояснил он.

В целом, последствия будут гораздо мягче, чем в 2008 году, но полностью избежать их не удастся. При этом могут подорожать драгоценные металлы, в том числе, в рублях. Многие инвесторы уже скупают их, полагая, что это поможет "пересидеть" кризис.