МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. От некоторых хранящихся дома документов точно не стоит избавляться, даже если их уже выдают в электронном виде, рассказал агентству "Прайм" преподаватель факультета права НИУ ВШЭ Константин Киктенко. Юрист объяснила, какие бумаги нельзя выкидывать и почему

"Хранить вечно" нужно паспорт, свидетельства о рождении, смерти, браке, ИНН, карточки медицинского и пенсионного страхования и другие подобные бумаги. То же касается документов на недвижимость, даже если право собственности было оформлено до прекращения свидетельств на руки и теперь все данные в электронном виде есть в ЕГРН.

Также следует беречь документы, связанные с кредитными организациями: необходимо получить и хранить справку из банка после закрытия ипотеки или другого займа. Несмотря на трехлетний срок исковой давности, проблемы могут возникнуть и через большее количество лет, особенно в делах о банкротстве, предупредил юрист.

Не нужно выбрасывать и старую трудовую книжку, даже если вы перешли на электронную: возможно, будущий работодатель попросит предоставить ее, если возникнет накладка с электронной системой. Кроме того, иногда при выходе на пенсию требуется уточнение рабочего стажа. Россиян предупредили об изменениях в нормах для ветеранов труда

"То же касается трудовых договоров. Бумажная трудовая и договор — ваша подстраховка", — заверил Киктенко.

Квитанции об оплате услуг ЖКХ рекомендуется хранить три года, пока не истечет срок исковой давности. Чеки на товары — две недели, в течение которых возможен возврат. Договоры на покупку бытовой или компьютерной техники стоит хранить минимум три года или до конца срока действия гарантии.

Юрист порекомендовал сделать и хранить электронные копии документов по всем крупным сделкам — много места это не займет, зато создаст доказательную базу на экстренные случаи. А вот от древних медицинских рецептов, справок, писем из госорганизаций, выписок по кредиткам и чеков из продуктовых магазинов можно смело избавляться.