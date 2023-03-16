МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. Европейские СМИ с удивлением констатируют, что России удается противостоять санкциям лучше, чем ожидал Запад. Почему так произошло и в чем просчитались "суперспециалисты" с мировым именем? "Не как в 30-е": чем обернется для России новая Великая депрессия

В очередной тему затронуло британское издание Independent. Авторов изумило, что жизнь простых россиян за год санкций почти не изменилась. Нет ни очередей перед "разорившимися банками", ни массовой безработицы, ни обвала рубля.

Особое недоумение британцев вызвало то, что ассортимент российских магазинов остался прежним. Желающие могут свободно купить товары международных брендов либо местные аналоги. Так, компания Apple прекратила бизнес в России, однако в интернете можно приобрести iPhone 14 по цене, сопоставимой с европейской.

На первый взгляд, кажется странным — почему Запад так ошибся? Ведь их политики и СМИ уверяли — российская экономика не выдержит и месяца санкций, а отключение от системы SWIFT разорвет ее в клочья. Нам предрекали зашкаливающую инфляцию, обвал экономики на десятки процентов, падение рубля и пустые полки магазинов. На деле спад ВВП составил чуть более двух процентов, а инфляция — даже с учетом скачка — в России ниже, чем во многих западных странах.

Справедливости ради стоит отметить, что санкции оказались хоть и беспрецедентными, но не смертельными. Запад не смог полностью отказаться от российских энергоносителей, зерна, урана и прочих критически важных товаров. Да и доступ в SWIFT запретили далеко не всем банкам. Полностью перекрыть этот канал для Европы неприемлемо, ведь, например, через Газпромбанк осуществляются платежи за газ.

Остальные ограничения, как выяснилось, Россия с успехом обходит. Конечно, наиболее уязвим нефтегазовый экспорт — но и он не прекратился, хотя доходы от него упали. Оперативно налажены каналы параллельного импорта, по которым идет буквально все — от косметики и игрушек до автомобилей и оборудования.

Быстро восстанавливается финансовый сектор. Благодаря действиям Банка России с февраля 2022 года на финансовый рынок вышло свыше 1,4 миллиона новых частных инвесторов, анонсировано создание резервных фондов по негосударственным пенсиям, продолжается стимулирование долгосрочных инвесторов, напомнила и.о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В.Плеханова Светлана Фрумина.

"В целом, мы видим успешные меры правительства, позволившие в условиях жестких ограничений восстановить экономику и поддержать экономический рост", — сказала она. Многие западные компании продолжают работать в России, фиктивно сменив владельца. Американские банки толкают мир к новому кризису

СОВЕТОЛОГИ ПОДКАЧАЛИ

Почему так получилось? Можно много рассуждать о неготовности европейцев жертвовать собственным достатком и комфортом и стойкости русских, для которых существование без последнего айфона не станет трагедией. Но правильнее обратиться к законам экономики, которые гласят: если есть платежеспособный спрос, появится и предложение. Россия не перестала быть частью глобального рынка, а посредников за небольшой процент всегда хватало. Терять деньги никто не хочет — все стремятся зарабатывать.

Об этом авторы санкций не задумывались. Во времена холодной войны на Западе было много институтов, изучающих СССР. К моменту его распада они знали подноготную всех происходящих на одной шестой части суши процессов и могли верно оценивать их последствия. Затем советология ушла в прошлое, как ненужная наука, и новый антагонизм с Россией, начавшийся после 2014 года, стал для них неожиданностью, рассуждает аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

"Теперь они просто не знают, чем мы живем и что с нами делать. Вся их информация — из докладов находящихся в России агентов, а те, чтобы набить себе цену, преувеличивают — дескать, все плохо, еды нет, экономика загибается. Исходя из этого и выстроили стратегию: ударим санкциями, и все рассыплется по сценарию 1991 года", — считает он.

КТО ОТ КОГО ЗАВИСИТ

Оказалось, что все наоборот: без нашей продукции буквально встанут многие стратегически важные производства в Европе, а цены вырастут. В итоге санкции сильно ударили по уровню жизни самих европейцев. Страны Восточной Европы почти полностью зависят от российских нефти, газа и угля, а весь мир — от удобрений, металлов, материалов для микропроцессоров и многого другого. Не говоря уже про зерно — срыв зерновой сделки, которого сейчас все боятся, вызовет очередной скачок цен на продовольствие во всем мире. Гримасы доллара обернутся проблемами для всего мира

Зато Россия готовилась к санкциям задолго до их наступления. Когда после присоединения Крыма были введены первые ограничения на финансирование и технологии, стало ясно — дальше будет только хуже. Именно тогда российские власти приступили к разработке платежной системы "Мир", которая восемью годами позже позволила избежать проблем из-за отключения от SWIFT.

Параллельно были введены контрсанкции — эмбарго на поставку сельхозпродукции из недружественных стран дало серьезный стимул агропрому. В результате сегодня доля отечественных продуктов в торговых сетях — от 75 процентов, а оставшийся импорт по незамещаемым категориям (кофе и бананы в России не растут) почти целиком "завязан" на дружественные страны. Зато в Польше гниют никому не нужные яблоки — владельцы садов на грани разорения.

Теперь получается, что европейцы сами заинтересованы обойти санкции. Они переливают нефть на танкерах, смешивают ее с чем попало и уверяют, что она не российская. "Давление, конечно, продолжится, но инфополе уже начинает рушиться. Фейковый образ России, как нищей отсталой страны, где пустые полки и едят ежей, разоблачает сама жизнь", — сказал Гуреев.

Все очевиднее становится, что средний гражданин не чувствует ограничений, а бизнес находит альтернативные комплектующие и рынки сбыта. Осознание того, что Европа сильнее зависит от России, чем наоборот, станет важным итогом СВО. Исходя из этого и будут возобновляться отношения — уже на новых условиях, заключил аналитик.