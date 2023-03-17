МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Конфликт вокруг популярного маркетплейса Wildberries ставит вопрос о необходимости регулирования бизнеса маркетплейсов и введения отраслевых стандартов, рассказал агентству "Прайм" гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых. Ситуация вокруг Wildberries привлекла внимание Минтруда

Из-за нестандартной для современной России забастовки владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса Wildberries в дело вмешалась не только прокуратура, Минпромторг и Минтруд, но и Госдума. Депутаты обещают подготовить поправки, чтобы избежать подобных ситуаций.

"Бесспорно, тема из экономической приобретает социальный характер. Речь идет не только о сотнях предпринимателей, но еще о десятках тысяч граждан, которые могут не получить уже оплаченные заказы", — рассуждает Молодых.

Значит, корпоративный конфликт перестает быть сугубо внутренним делом компании. Она уже отменила свыше 10 тысяч некорректных штрафов за подмену товаров, также будет обновлена система обратной связи с сотрудниками и партнерами. Безусловно, Wildberries заинтересован в прибыли любой ценой — этим он и удерживает лидирующие позиции на рынке маркетплейсов, говорит эксперт. Караул, грабят! Подводные камни скидок и распродаж

По его мнению, данный конфликт будет оперативно разрешен с точки зрения соблюдения трудовых прав работников и клиентов, которые, безусловно, смогут получить все свои заказы. Однако ситуация, ставшая прецедентом, ставит вопрос о необходимости регулирования бизнеса маркетплейсов.

"Думаю, что создание саморегулируемой организации, введение отраслевых стандартов и надзор за деятельностью маркетплейсов — необходимость. Тем более, что они владеют крупнейшими базами персональных данных россиян", — заключил Молодых.

Главное — найти разумный баланс между качеством сервиса и стоимостью для клиента.