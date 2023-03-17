МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Решение Банка России сохранить ставку на прежнем уровне было непростым: на одной чаше весов находится рост экономики, а на другой — инфляция. В то же время российская валюта чувствует себя достаточно уверенно, хотя и может ослабить позиции до 80 рублей за доллар, 83 рублей за евро и 11,5 рубля за юань, спрогнозировал в беседе с агентством "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Аналитик раскрыл, почему Банк России не спешит менять ключевую ставку

Собеседник агентства напомнил, что регулятор последний раз менял ставку 19 сентября прошлого года.

"ЦБ оставил ставку неизменной, но это совершенно не исключает временного ужесточения денежно-кредитной политики для возросших инфляционных рисков из-за ослабления рубля и новых введенных санкций 24 февраля", — добавил Антонов.

Сам регулятор объяснил решение оставить ставку на отметке 7,5 процента тем, что баланс рисков для инфляции существенно не изменился.

"Здесь нужно следить за динамикой ВВП и инфляцией. Может быть и не придется повышать ставку. Предварительные данные в I квартале 2023 года указывают на продолжающееся восстановление экономической активности. России пока удается справляться с санкциями, которые были введены с 24 февраля 2022 года", — рассуждает аналитик.

Да конца марта созданы внешние условия для ослабления российской валюты до 80 рублей за доллар, 83 рублей за евро и до 11,5 рубля за юань.

Антонов считает позиции рубля вполне уверенными, а внешние и внутренние риски для финансовой стабильности вполне прогнозируемые и управляемыми.