МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Перезагрузка мировой финансовой системы, что называется, назрела, и мы наблюдаем ее первые признаки. Этот процесс обусловлен многими причинами и чреват голодом, бедствиями и ростом цен. К чему он приведет и как действовать, чтобы сберечь нажитое — в материале "Прайм". Нервы сдали: США упустили важный для себя рынок

МИР ПОГРУЖАЕТСЯ В ХАОС

Разговоры о том, что мировая финансовая система во главе с Бреттон-Вудским соглашением устарела и должна трансформироваться, ведутся довольно давно. Но сейчас они стали как нельзя более актуальными — целый ряд политических и экономических событий, происходящих единомоментно, подвел к тому, что перезагрузка либо вот-вот начнется, либо уже идет.

Прежде всего, это неустойчивость мировой экономики, базирующаяся на геополитических кризисах. Конфликт на Украине — самый громкий, но далеко не единственный из тех, что расшатывают нынешнюю стабильность и формируют контуры будущего. Сохраняются риски обострения ситуации в Косово, Нагорном Карабахе, на Тайване. По-прежнему взрывоопасен Ближний Восток.

Все это способствует тотальному удорожанию энергоносителей и сырьевых товаров в целом, сбоям в цепочках поставок и стремительному росту инфляции. Мировые центробанки вынуждены ужесточать денежно-кредитную политику. Отсутствие дешевых денег способствует усилению кризиса ликвидности, который может привести к нарастанию проблем на рынке ценных бумаг.

При этом мировой экономический рост, который толкал экономику вверх в начале 2000-х годов, постепенно сходит на нет. Более того, возможность умеренной рецессии или стагфляции в некоторых экономиках чрезвычайно высока, особенно в странах Европы.

К этому можно приплюсовать угрозу голода, которая, как казалось буквально несколько лет назад, окончательно ушла в прошлое. Глобальный кризис поставок продовольствия обусловлен продолжением поставок западного оружия на Украину, запоздалым эффектом прошлогоднего скачка цен на удобрения и воздействием экстремальных погодных условий на производство продовольствия в ключевых регионах, считает доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко.

Катализатором неизбежных перемен многие называют антироссийские санкции Запада. Россия была и остается тесно интегрирована в мировую экономику. Эти связи сейчас разрываются и перекраиваются по новой, что вызовет глобальный побочный эффект в виде дальнейшего роста цен на все сырье — от нефти и металлов до зерна и кукурузы. Жалеют валюту: чем залатали "дыру" в российском бюджете

Во многих странах падают реальные доходы населения, а наиболее отсталым регионам, таким, как Африка, и вовсе грозит обнищание. Богатые США и Европа обходятся без таких экстремальных сценариев. Но картина везде схожая — цены растут, доходы падают, экономика замедляются, работы нет.

ВСАДНИКИ АПОКАЛИПСИСА

По оценкам МВФ, уровень глобальной инфляции к началу следующего года вырастет минимум на два процента. Высокая инфляция и неизбежный рост госдолга приводят к обесцениванию фиатных валют. К первым признакам перезагрузки эксперты относят повсеместное введение так называемых цифровых валют центрального банка (CBDC). "На сегодняшний день они обладают такими функциями денежных средств, как абсолютно ликвидный обмен", — объяснил президент Евразийского бизнес-альянса Андрей Морозов.

Но это не означает, что великое будущее ожидает другой класс финансовых активов — криптовалюты. Пока им отведена весьма скромная роль, а нестабильность делает их весьма рисковым инструментам для вложений. Дальнейшая ее судьба зависит от действий регуляторов, и выйдут ли они когда-либо на один уровень с CBDC — вопрос открытый.

К признакам перезагрузки относится и деглобализация валютной системы, повсеместный переход на расчеты в нацвалютах. Это опять-таки связано с геополитикой. Отказ SWIFT обслуживать российские банки отразился на многих странах. "Россияне в больших объемах приобретали зарубежные ценные бумаги, но сейчас и это направление закрыто", — напомнила доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова

ПЕРЕЖИТЬ ОБНОВЛЕНИЕ

Можно долго спорить о негативном и позитивном влиянии перемен, но ясно одно — если они назрели, то непременно произойдут. Задача бизнеса — продолжать эффективно работать, как минимум, удержаться на плаву, а как максимум — получить преимущества и новые идеи для развития. Стало страшно: зачем мировые центробанки скупают золото

По мнению Карпенко, планы бизнеса и частных инвестиций следует строить, исходя из презумпции роста цен на товары первой необходимости и энергоносители. Это не только нефть и газ, но и, например, биоэтанол — этиловый спирт, получаемый из сахарного тростника и кукурузы. Продовольствие продолжит дорожать, в том числе, из-за использования для этих целей.

Гражданам имеет смысл дифференцировать риски, уйдя от накоплений в безналичных долларах и евро. Это позволит сохранить маневр при изменении условий по вкладам или скачках валют, считает генеральный директор "Инвестиционной компании Диалот" Егор Диашов. Лучше направить средства как минимум в пять различных источников, которые могут принести пассивный доход. Можно рассмотреть приобретение государственных долговых бумаг России и развивающихся стран, таких как Индия и Бразилия со сроками погашения не далее 2025 года.

Обывателям имеет смысл покупать физическое золото — монеты и слитки. При самом плохом сценарии эти активы можно будет перевести в цифровую валюту, а при наилучшем раскладе золото станет самым стабильным и выгодным способом накопления. На протяжении всей истории немногие инвестиции соперничали с золотом по популярности в качестве средства защиты практически от любого рода неприятностей: от инфляции до экономических потрясений или колебаний валютных курсов.