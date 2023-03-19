МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. США могут отказаться от доллара лишь в одном случае — если увидят в этом очевидные преимущества, рассказал "Прайму" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. Раскрыто, почему США утратили право бесконечно печатать доллары

По его словам, существуют риски, связанных с владением американской валютой и номинированными в ней активами.

Во-первых, американские власти могут в любой момент их заморозить. Во-вторых, в банковской системе США назревает кризис, который может вынудить ФРС прервать цикл повышения процентной ставки и свернуть количественное ужесточение. В таком случае инфляция в стране может выйти из-под контроля, а доллар — заметно обесцениться.

Однако, по мнению аналитика, даже масштабный коллапс национальной валюты совсем необязательно побудит страну от нее отказаться. Такие прецеденты были: например, в 2009 году африканское государство Зимбабве отказалось от зимбабвийского доллара, перейдя на доллары США, фунты стерлингов и валюты соседних государств. Но более распространенным вариантом возвращения валюте "лица" является деноминация (хотя перед отказом от собственной валюты Зимбабве несколько раз проводило и ее). Названы пять "золотых" правил разумной экономии

Отказ Зимбабве от собственной валюты явился следствием катастрофического провала денежно-кредитной политики в стране и, что более важно, полной утраты доверия к зимбабвийскому доллару.

В США, конечно, ничего подобного не происходит. Если Вашингтон решит перейти на другую валюту, то, скорее всего, этот шаг будет добровольным, а не вынужденным, считает Сыроваткин.

"Со временем заменить доллар могла бы какая-то новая региональная валюта, например, общая для США и Канады. Это соответствовало бы глобальным трендам, в рамках которых возник евро и могут появиться общие валюты для Аргентины и Бразилии, а также для БРИКС", — сказал он.

Однако для перехода на наднациональную валюту США должны увидеть очевидные преимущества такого шага. Пока же их, вероятно, вполне устраивает возможность печатать доллары, спрос на которые по сей день остается высоким, резюмировал аналитик.