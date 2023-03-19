МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. После долгой зимы необходимо чаще гулять, соблюдать режим сна и отдыха, а также не злоупотреблять БАДами, рассказала агентству "Прайм" заместитель главного врача по терапии, врач-терапевт клиник "Атлас" Ольга Александрова. Инвестстратег научил, как без потерь пережить любой кризис

"Почаще выходите на свежий воздух и весеннее солнце: солнечный свет помогает вырабатываться витамину D и, как следствие, серотонину. Хотя солнце еще не яркое, но уже стоит пользоваться солнцезащитным кремом", — посоветовала она.

Кроме того, прогулки стимулируют кровообращение и насыщают организм кислородом. Отказываться от зимней одежды пока не стоит, но и не стоит одеваться слишком тепло.

"Лучше всего одеваться многослойно, чтобы при необходимости расстегнуть или снять часть одежды", — считает терапевт.

Сон влияет на работу всех основных органов и систем, поэтому правильный режим чрезвычайно важен. Названы магазинные уловки, которые "тянут" из покупателя деньги

"Ложитесь и вставайте примерно в одно время, подстраиваясь под свой график. Главное — регулярность. В выходные этот график можно сдвигать, но на один-два часа", — объяснила врач, добавив, что спать нужно в полной темноте для выработки мелатонина — гормона сна, который отвечает за регуляцию циркадных ритмов в организме.

Весна — пора авитаминоза, но это не значит, что нужно пить БАДы. Практически все необходимые вещества есть в продуктах, питайтесь максимально разнообразно, не забывайте употреблять фрукты и овощи всех цветов радуги. Но, предупредила Александрова, добавки назначаются только врачом.