МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рубль завершает неделю в небольшом минусе и этот тренд продолжится на следующей: целевые уровни для иностранных валют остаются на уровнях 80 рублей за доллар, 83 рублей за евро и 11,50 рубля за юань,спрогнозировал в беседе с агентством "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Рублю пора передохнуть

"На уходящей неделе рубль находился под давлением на фоне низких цен на нефть. В первой половине недели цена на Brent снижалась до 71,64 доллара за баррель. Недельные потери составляли 13%. Снижению котировок способствовало восстановление доллара США из-за опасений разрастания банковского кризиса", — добавил эксперт.

Банк России сохранил ключевую ставку неизменной на отметке 7,5% годовых, этот уровень сохраняется с 19 сентября 2022 года.

Решение регулятора совпало с ожиданиями рынка, поэтому валютный рынок не отреагировал на решение ЦБ. Тем не менее, низкие цены на нефть и разрастающийся дефицит бюджета будет давить на рублю до конца марта, прогнозирует собеседник агентства.

"На неделе с 20 по 25 марта фокус внимания участников локального рынка будет направлен на заседание ФРС США и банковский кризис в США и Европе. Банковский кризис бьет по рисковым активам и нефтяному рынку. А падение нефтяных котировок оказывает негативное влияние на российскую валюту и снижает экспортную выручку", — отметил Антонов.

Положительное влияние на рубль продолжат оказывать продажи иностранной валюты экспортерами. Пик налоговых выплат в 2023 году приходится сейчас на 28 марта.

Также внимание инвесторов будет приковано к визиту Си Цзиньпина. Встреча в Владимиром Путиным запланирована на 20-22 марта. В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.

"У рубля недостаточно факторов для укрепления. На новой неделе фаза ослабления сохранится. Целевые уровни для иностранных валют остаются на уровнях 80 рублей за доллар, 83 рубля за евро, 11,5 рубля за юань". — резюмировал он.