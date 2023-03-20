МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. США заявляют о готовности отказаться от российского урана. Чем это обернется для мировой атомной энергетики и насколько реализуемо в принципе? Франция не поддержала введение санкций Евросоюза против российского атома

Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение семеро сенаторов. Один из них — Джон Баррассо — заявил, что нужно удалить с рынка США "всю российскую энергетику, в том числе уран". Взамен предлагается увеличить собственное производство.

Доля российского урана на американском рынке сегодня значительна — 17 процентов обычного и 23 процента обогащенного ядерного сырья. Оно используется в производстве топлива для АЭС. По данным "Росатома", в 2020 году на обе Америки приходилось порядка половины экспорта урановой продукции госкорпорации. При этом фактически у США сейчас нет ни одного собственного завода по обогащению — лишь предприятие европейского концерна Urenco в Нью-Мексико.

Поэтому в случае принятия решения об отказе импортировать российский уран США придется организовать поставки из третьих стран. Скорее всего, это будет тот же российский уран, поскольку в ближайшей перспективе заменить такого крупного поставщика не представляется возможным, считает доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

"Росатом" занимает первое место в мире по объему обогащения урана, на него приходится около 40 процентов глобального рынка. Ближайший конкурент — европейский Urenco — занимает 30 процентов, остальное приходится на французскую Orano и компании из Китая. В совокупности все они контролируют более 90 процентов мирового рынка урана.

ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИИ

Атомная энергетика — один из важных для России видов бизнеса, на котором она зарабатывает деньги. Ежегодный экспорт оценивается более чем в миллиард долларов, рассказал Белхароев. Конечно, за последний год потери в отрасли были существенными — заморожено строительство целого ряда атомных станций, например, в Финляндии

Однако обслуживание уже действующих объектов заморозить невозможно, как и отказаться от необходимого топлива, подчеркнул экономист Егор Клопенко. В отличие от нефти уран не в избытке и взять дополнительный объем практически негде.

"Поэтому если заместить десять процентов нефти еще возможно, то заместить десять процентов урана очень сложно", — убежден он.

"России в любом случае особо переживать не стоит", — уверен доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев.

По его словам, США могут перейти на самообеспечение ураном еще не скоро и при немалых государственных инвестициях. Да и окажутся ли американские компании-производители урана в прибыли, по его мнению, вопрос. Европа не заметила главного: как Россия уживается с санкциями

ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ И ГАЗОМ

При этом власти России ранее не исключали прекращение поставок урана в качестве ответной меры на санкции. В этом случае, заявление США — не превентивный шаг, а реалии, с которыми вскоре придется столкнуться.

Если этот сценарий будет реализован, под ударом окажутся европейские АЭС — в ответ на санкции поставки могут прекратить и им. На "Росатом" приходится 17 процентов рынка по поставке ядерного топлива для АЭС. Российское сырье — пятая часть европейского уранового импорта.

"Работа атомной промышленности в Европе уже находится в зоне риска", — заявила доцент факультета маркетинга и международного сотрудничества Института управления и регионального развития РАНХиГС при Президенте России Тамара Сафонова.

Она напомнила, что на фоне сокращения поставок российского трубопроводного газа в Европу были расконсервированы объекты энергетической инфраструктуры, в том числе те, которые не соответствуют программам по снижению углеродного следа. "Санкционный бумеранг" к Европе уже вернулся в виде разрастающегося энергокризиса и роста энергорасходов. Проблемы и перебои в работе АЭС могут еще сильнее обострить ситуацию.

Дефицит подстегнет увеличение стоимости продукции "Росатома", а энергия, которая вырабатывается АЭС, существенно подорожает. Многие из них просто приостановят работу. При этом Россия перенаправит экспортные поставки в другие страны, где находятся энергоблоки советской и российской конструкции. Оттуда их будут перекупать все желающие, но уже с наценкой.

ЧИСТЯТ РЫНКИ

Очевидно, что ситуация не простая. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что даже на заявление об отказе от российского урана США потребовалось более года. Однако ясно и то, что Вашингтон не оставит цели рано или поздно вытеснить Россию с рынка объемом в десятки, если не в сотни миллиардов долларов, уверены эксперты. "Не как в 30-е": чем обернется для России новая Великая депрессия

"США прагматичны: с одной стороны, они не совершают резких необдуманных шагов, а с другой шаг за шагом очищают рынки под свои же компании", — уточнил Клопенко. Новый уран, даже если он будет добываться в Африке, добудут именно американские компании.

Без сомнений, следующие шаги будут направлены на другие, еще более чувствительные сферы, где Россия занимает лидерские позиции. Например, на рынок продовольствия.

Так или иначе, США являются основным выгодоприобретателем от введенных против России санкций. Впредь они будут пытаться на этом максимально заработать и расширить свою сферу влияния на все, куда смогут дотянуться.