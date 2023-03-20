МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. До первого апреля собственники квартир получат новые платежные квитанции на оплату ЖКУ с перерасчетом платы за общедомовые нужды — что в них будет, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева. Молдаване потребовали от властей оплатить их счета ЖКХ

Общедомовые нужды — расходы на воду, уборку, электроэнергию, работу лифта и других устройств оплачиваются либо по фактическому потреблению, либо по нормативам. Утвержденные в прошлом году изменения касаются тех, кто платит по нормативам — теперь суммы будут периодически корректировать, чтобы приблизить их к фактическому потреблению.

Если в многоэтажке установлен общедомовой счетчик, то платежи считают по показателям. Не исключено, что платить придется даже меньше — если у жителей дома нет долгов, а начисления ранее проводились по повышенным нормативам, объясняет специалист.

Если счетчик отсутствует, а это можно узнать у управляющей компании или в ГИС ЖКХ, то оплата будет производиться по нормативам, которые теперь не имеют определенной границы. Россиян предупредили, сколько нужно хранить старые документы

"Это уже путь к увеличению платежей для некоторых жителей, если распределение будет происходить по нормативу в зависимости от площади квартиры или для всех, если расходы на все общедомовые площади распределяются равномерно. Исключение — совсем устаревшее жилье, где нормативы будут другими", — предупредил экономист.

В любом случае, каждому из нас придется быть активным гражданином, повышать свою финансовую грамотность, чтобы разобраться в сложной казуистике оплаты жилищно-коммунальных услуг. Не обойтись и без проведения общедомовых собраний, на которых придется выбрать варианты платежей, обсуждать установку счетчиков, решать вопросы платежной дисциплины, заключила она.