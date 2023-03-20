МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Обычным жителям крупных мегаполисов достаточно иметь наличными от двух до 15 тысяч рублей в неделю на оплату услуг мастеров по ремонту, курьеров и репетиторов, пояснила агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Финансист объяснил, как в 40 лет накопить на пенсию в 100 тысяч рублей

Основные расходы горожане сегодня осуществляют в безналичной форме. Исключение — жители сельских районов: там может не быть возможностей для оплаты в медицинских центрах, магазинах и на транспорте.

По мнению Финогеновой, хранить наличность в качестве сбережений смысла нет, поскольку из-за высокой инфляции деньги обесцениваются. Сейчас банки предлагают депозиты от года по ставке восемь-десять процентов годовых. Даже в условиях двузначной инфляции большая часть суммы будет сохранена. Кроме того, на депозиты физических лиц распространяются государственные гарантии сохранности (до 1,4 миллиона рублей).

Сбережения в долларах и евро по нынешним ставкам невыгодно хранить в банках. Многие предпочитают делать это дома. Размер "подушки" в валюте зависит от финансовых возможностей и образа жизни каждого конкретного индивида (например, любовь к путешествиям), а также отношения к рискам. В МИД назвали доллар "бумажкой на доверии"

Учитывая тот факт, что медианный уровень зарплат в России находится сейчас на уровне 43,5 тысячи рублей в месяц, этой суммы хватит на приобретение 580 долларов, 544 евро или 747 тысяч юаней. По нашим оценкам, дома у россиян "на черный день" могут храниться суммы, эквивалентные двум-трем размерам медианных зарплат. Размер сбережений в рублях "под подушкой" для осторожных инвесторов также вряд ли превышает данный уровень.

По данным Банка России, объем наличных денег в обращении на начало марта составил рекордные 16,4 триллиона рублей.