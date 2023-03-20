МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ. Сейчас многие блогеры будут привлекать внимание налоговых органов: это обусловлено тем, что их доходы достаточно высокие, а используемые инструменты для налоговой оптимизации несовершенны, рассказал агентству "Прайм" адвокат, управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косаков. Суд запретил блогерше Лерчеку пользоваться интернетом

Действия известного блогера Лерчек (блогера-миллионника Валерии Чекалиной, которую обвиняют в уходе от налогов. — Прим. ред.) свидетельствуют о дроблении бизнеса. Налоговым органам такие схемы известны давно — еще в 2011-2013 годах их быстро выявляли, а на виновное лицо начислялись недоимки и накладывались штрафы.

Внимание ФНС в данном случае связано с размером доходов: речь идет об уклонении от налогов на 311 миллионов рублей. Компании, осуществляющие коммерческую деятельность, привлекают к ответственности и за гораздо меньший размер неуплаты.

"Многие блогеры оформлены как индивидуальные предприниматели. В случае, если объем их доходов не превышает 150 миллионов рублей в год, причин для беспокойства нет", — заверил Косаков. Юрист предупредил, кому придется заплатить "особый" налог с доходов

Если же доходы блогера превышают указанную сумму (а это как раз случай упомянутой Лерчек), то стоит задуматься. Разобраться с налогами поможет грамотный специалист. Важно помнить, что любая оптимизация налогов находится под пристальным вниманием органов власти. Поэтому необходимо действовать аккуратно и исключительно в рамках закона.

Переход блогеров на общую систему налогообложения не особо сильно усложнит процесс ведения бухгалтерии, однако появятся НДС и налог на прибыль. Налог на доходы увеличится с шести до 13-15 процентов, заключил адвокат.