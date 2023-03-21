МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. До 1 апреля все обладатели знака "Почетный донор России" получат ежегодную денежную выплату, напомнила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Россиянам напомнили, кто имеет право на 16 тысяч рублей от государства

Всего доноры могут получить три выплаты. Первая — в день сдачи крови выплачивается компенсация за питание.

"Ее платит организация — заготовитель донорской крови. Она составляет пять процентов от величины прожиточного минимума для данного региона", — отметила экономист.

Вторая компенсация — за саму сдачу крови. Здесь много параметров, нюансов и условий. Например, размер выплаты зависит от того, была ли сдана цельная кровь или ее компоненты.

Ежегодная выплата установлена для почетных доноров. Россиянам раскрыли, что изменится в платежках за ЖКХ до 1 апреля

"Условия получения почетного знака прописаны в Постановлении правительства РФ от 26.11. 2012 N 1228. При получении знака "Почетный донор России" гражданин получает ежегодную денежную выплату", — напомнила Иванова-Швец.

Каждый год она индексируется. Так, с 1 января 2023 года выплата была проиндексирована на 5,5 процента и составила 16 578,10 рубля.

Срок предоставления услуги — не позднее 1 апреля текущего года. В случае первичного обращения после этого срока — в течение 30 дней со дня регистрации документов в управлении социальной политики.