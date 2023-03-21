МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Разовый налог на сверхприбыль коснется компаний, чья доналоговая прибыль в 2021-2022 годах составляла не менее одного миллиарда рублей. Минфин оценивает, что плательщиками "налога на удачу" будут не более 0,1 процента российских компаний, рассказал агентству "Прайм" преподаватель Финансового университета при Правительстве, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа" Кирилл Данилов. Адвокат раскрыл, почему в России взялись за доходы блогеров

Он напомнил, что соответствующий законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс еще не внесен. Пока можно обсуждать лишь его предварительные параметры. Налогооблагаемой базой станет разница между прибылью, полученной в 2021-2022 годах и в "доковидных" 2018-2019 годах. Предварительно новация не коснется нефтегазовых компаний.

Если закон примут, с учетом вероятного в 2023-2024 годах дефицита бюджета он станет позитивом для экономики: появятся дополнительные средства. Планируется, что эти деньги пойдут на покрытие возросших социальных и инфраструктурных расходов.

"С другой стороны, возрастет налоговая нагрузка на часть бизнеса, что может затормозить трансформацию и перенастройку под новые экономические и инфраструктурные реалии", — признал эксперт.

Ожидаемая сумма поступлений в размере 300 миллиардов рублей не столь существенна для российского бюджета, но значима для бизнеса. Последний может переложить затраты в стоимость товара или услуги. Это отразится и на конечном потребителе — обычных гражданах. Юрист назвал неожиданный и простой способ получить налоговый вычет

Данилов напомнил, что впервые windfall tax (налог, "навеянный ветром" или "налог на удачу") был принят в Великобритании в 1997 году. Тогда компании, приватизировавшие имущество в 1980-е по низкой цене, обязали доплатить процент от разницы с текущей на тот момент стоимостью. В результате британская казна получила дополнительный доход в 5 миллиардов фунтов стерлингов.

В Сербии власти в 2001 году ввели windfall tax в отношении сверхдоходов, полученных во время нахождения у власти экс-президента Югославии Слободана Милошевича.

Идею налога на неожиданный доход активно используют и в последние годы. Так, в Великобритании с 2023 года в число его плательщиков включили организации электроэнергетической отрасли из-за установления ими завышенных цен на электроэнергию. Аналогичные конструкции введены в Испании и Италии в 2022 году.