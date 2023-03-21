МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Мошенники освоили новый способ кражи денег у россиян: теперь под угрозой те, кто ищет хорошо оплачиваемую работу на удаленке, рассказала агентству "Прайм" аналитик группы киберразведки компании "Инфосистемы Джет" Екатерина Бакулина. Россиян предупредили о мошеннической схеме с "вакансиями"

Преступники привлекают внимание потенциальных жертв обещанием очень высокого дохода за достаточно простую работу.

"В одном из ТГ-каналов по поиску работы размещено интересное объявление от специалиста отдела кадров известной сетевой компании детских товаров, менеджеры которой якобы из-за высокого количества интернет-заказов не справляются с работой. Соискателям предлагают оплату от десяти тысяч рублей в день без опыта работы, удаленно через сайт магазина", — пояснила она.

После отклика на вакансию соискатель получает ссылку на сайт, где опубликована инструкция и большая красная кнопка "Приступить к работе". Над кнопкой — строчка с информацией о том, что набор сотрудников ограничен и осталось только три места. Это мотивирует соискателя поспешить.

Для того, чтобы стать официальным сотрудником, необходимо зарегистрироваться: ввести свои личные данные и указать реквизиты для выплаты заработной платы.

После заполнения всех полей пользователь получает логин и пароль для входа в личный кабинет, где его уже ожидают задания по заполнению карточек товара. В обязанности входит обработка информации о клиенте, заказе и данных о доставке. Рабочая страница выглядит вполне реалистично, что вызывает доверие, отметила Бакулина. Москвичка отдала более шести миллионов рублей за "магические услуги"

После выполнения каждого задания виртуальный кошелек пополняется на 10,5 процента от стоимости товара, что отражается на балансе в рублевом эквиваленте.

"По окончании рабочего дня итоговую сумму предлагают вывести по следующей схеме: сначала оплатить комиссию в размере 490 рублей, затем налог. После всех проведенных манипуляций зарплата на личную карту, конечно же, не поступает", — отметила она.

Процесс примечателен продолжительностью "игры", в которую злоумышленники играют с жертвой.

"За день человек успевает полностью поверить, что это настоящая работа. При этом злоумышленникам подобный подход ничего не стоит, так как эта симуляция полностью автоматизирована", — добавила специалист.

Она перечислила признаки, которые должны насторожить соискателя: отсутствие четких требований к специалисту, необоснованно высокая заработная плата, просьба заполнить анкету с персональными данными и номерами банковских карт до подписания трудового договора, требование оплаты комиссии для вывода "зарплаты" на свою карту, а также ошибки в написании названия сайта компании.