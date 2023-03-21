МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Мировые центробанки решили прибегнуть к старому проверенному "лекарству от кризиса": мир будут спасать очередным вбросом долларов. Не захлебнется ли экономика под грудой "зеленых бумажек" — в материале "Прайм". Глобальная финансовая перезагрузка уже началась: на что менять деньги

Шесть крупнейших мировых регуляторов расширят каналы предоставления долларовой ликвидности финансовому рынку. Эта мера предпринята для оздоровления ситуации после банкротства трех американских банков и передачи швейцарского Credit Suisse под контроль UBS. Она должна спасти мир от кризиса ликвидности и дефицита долларов.

Центробанки отреагировали на стремительно меняющуюся реальность весьма оперативно — с момента объявления о сделке с Credit Suisse прошло буквально несколько часов. Этого управляющим хватило, чтобы выбрать испытанное решение: мир снова зальют долларами.

Дело в том, что любой финансовый кризис порождает их нехватку — инвесторы сразу кидаются скупать доллары. Проблему решает обмен валютой через своп-линии центральных банков. Например, ЕЦБ запрашивает у ФРС доллары и в обмен передает евро по фиксированному курсу с учетом разницы ставок. До сих пор такие аукционы проводились еженедельно, теперь до конца апреля они станут ежедневными.

Пока другого выхода, кроме как по привычке печатать доллары, американский регулятор не видит. Правда, в отличие от предыдущих кризисов, нынешняя помощь банкам — не безвозмездные вливания, а кредитование на возвратной основе.

"Причем по довольно высокой процентной ставке — почти пять процентов в случае с американскими банками", — разъяснил старший аналитик УК "Первая" Артем Перминов. Подобные операции обеспечены залогом и несут в себе крайне низкий кредитный риск.

И ЧЕТВЕРТОГО НЕ МИНОВАТЬ

Этот метод оправдывал себя уже трижды. В момент кризиса 2008 года Федрезерв через своп-линии "вкачал" в центральные банки сотни миллиардов долларов. Второй раз поддержка понадобилась европейским банкам во время долгового кризиса 2011-2013 годов. В третий раз система применялась во время пандемии коронавирусной инфекции. И всегда она помогала — дефицита и паники получалось избежать. Больше не тайна. Капиталы начали бегство из Швейцарии

При этом во время каждого кризиса, начиная с 2008 года, ФРС удваивал свой баланс. Тогда напечатали и раздали один триллион долларов — баланс вырос с одного до двух триллионов. В пандемию Федеральная резервная система увеличила баланс с четырех до девяти триллионов долларов. За последние десять месяцев его удалось сократить на 600 миллиардов долларов в рамках программы количественного ужесточения. Но за последнюю неделю вернулось 300 миллиардов — именно столько было направлено на борьбу с последствиями банкротства.

"При этом мы говорим о трех региональных банках в сложной ситуации, а таких там пара десятков, и мы вообще не затрагиваем гигантов американской банковской системы", — констатирует директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса "Цифра брокер" Александр Цыганов.

Раздувание баланса Федрезерва всегда разгоняет инфляцию, которая в отличие от предыдущих кризисов стала настоящей проблемой. Она мешает по-прежнему заливать экономику деньгами.

"С одной стороны, американский центробанк должен бороться с инфляцией, дальше повышать ставку и ужесточать финансовые условия. С другой — они вынуждены спасать банковскую систему, предотвращать углубление кризиса и смягчать финансовые условия", — рассуждает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

НЕ ПРОСТО ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК

На ближайшем заседании 22 марта ФРС должна определиться с тактикой по ставке. Ее либо сохранят на текущем уровне 4,75 процента, либо повысят до пяти процентов. Регулятор находится между "молотом и наковальней". С одной стороны, нужно бороться с инфляцией, которую разогнало повышение ставки в последний год. С другой — повышение ставки давит на банковский сектор, который сидит по уши в коротких и длинных долгах и считает убытки. Американские банки толкают мир к новому кризису

Схожая ситуация и в Европе — ЕЦБ упустил момент для борьбы с инфляцией и теперь быстро повышает ставки. Однако появились системные сбои, которые грозят обернуться масштабным кризисом и рецессией. Все это наложилось на отказ от дешевых нефти и газа из России. От стоимости энергии зависит цена всех произведенных товаров, и ее удорожание толкает инфляцию вверх.

Хорошего выбора в этой ситуации Запад просто себе не оставил — одновременно побороть инфляцию и сохранить финансовую систему не получится. Чем выше Федрезерв поднимет ставку и дольше продержит ее на пиковом уровне, тем выше вероятность раскручивания маховика кризиса. Предел уже близок: в 2008 году американская экономика не выдержала ставку в 5,25 процента.

Если ФРС развернется в сторону смягчения монетарной политики (испугавшись рецессии или из-за нарушения работы финансовой системы), велик риск повторить стагфляцию 1970-х годов. Тогда потребовалось 20 лет и повышение ставки до 20 процентов, чтобы одолеть укоренившуюся инфляцию.

Прямой угрозы российской экономике все это не несет, ведь мы отрезаны от западной финансовой системы. Однако если ФРС столкнет мир в глобальную рецессию, мы тоже ее ощутим. Прежде всего, рухнут на сырье и уменьшится его потребление. Ожидания кризиса уже привели к падению нефти Brent за неделю с 82 до 71 долларов за баррель.

"В случае тяжелой рецессии с финансовым кризисом наподобие 2008 года цена Urals может упасть до 35 долларов за баррель и ниже", — прогнозирует Васильев.

Мировая экономика вошла в период глобальной трансформации, страны ищут новые союзы, логистические цепочки и партнерства. Не обходит этот процесс стороной и западные экономики, а последствия "расхлебывает" весь мир, заключают эксперты.