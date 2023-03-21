МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Главными экономическими итогами визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию станут прорывные сырьевые проекты, масштабирование технологического и научного обмена, а также логистических цепочек, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Путин назвал перспективные направления для сотрудничества России и Китая

"Сразу оговоримся, что главные итоги всё же политические. Китай стремится стать глобальным противовесом коллективному Западу во внешней политике, играя в том числе относительно новую для себя роль страны-посредника в международных конфликтах. Но многие политические итоги встречи станут очевидны и обнародованы, вероятно, позже", — говорит он.

С точки зрения экономики много схожего с декабрьским визитом китайского лидера в Саудовскую Аравию. Экономическая повестка масштабна и охватывает множество сфер: от энергетической до космической и финансовой.

Пока сотрудничество развивается неравномерно и есть ряд "буксующих" проектов. Так, ранее сообщалось, что новые инвестиции в рамках китайской инициативы "Один пояс — один путь" в России снизились до нуля. Визит Си наверняка откроет "второе дыхание" проекту, несмотря на логистические сложности на западных границах России.

Из множества инвестиционных инициатив выделяются сырьевые проекты (в том числе, развитие логистики для поставок). Они станут драйвером превышения товарооборотом рекордной отметки в 200 миллиардов долларов.

"Наибольший потенциал расширения поставок у "Новатэка", "Газпрома", "Роснефти", "Русагро", "Уралкалия", "Интер РАО". Ряд компаний металлургической и угольной отрасли уже нарастили поставки, но потенциал их дальнейшего увеличения не так очевиден из-за большей волатильности спроса", — указал Миронюк.

Но Китай заинтересован не только в сырье и логистике. Наверняка встреча станет точкой масштабного расширения технологического и научного (в том числе образовательного) обмена. И если до пандемии Россия привлекала миллионы китайских туристов, то в ближайшие годы могут быть масштабированы программы студенческого обмена и обмена специалистами.

Потенциал же поставок из Китая в Россию только начал раскрываться. "Предприятиям предстоит заместить большую часть компонентной базы, ранее приобретавшейся в других странах. Из публичных компаний бенефициарами станут, к примеру, "КАМАЗ" и "Соллерс", — полагает он.

Финансовая сфера и сфера цифровых финансов также должны получить новый толчок роста. До сих пор доступ российских инвесторов на китайский рынок практически закрыт (за исключением Гонконга), и участие граждан и компаний из КНР в торгах на МосБирже крайне ограничено. В то же время интерес присутствует с обеих сторон. И это при том, что взаиморасчеты проходят преимущественно в национальных валютах, а объемы торгов в паре юань-рубль в отдельные дни превышают объемы по любой другой валютной паре, заключил эксперт.