МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Если вы получили в мессенджере Telegram сообщение и не хотите, чтобы отправитель знал о его прочтении, можно ознакомиться с ним незаметно несколькими способами, рассказал агентству "Прайм" руководитель направления центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Валерий Степанов. Раскрыто, насколько безопасно использовать чат-боты

"Самый простой — прочитать push-уведомления на разблокированном устройстве (например, телефоне, смарт-часах), не открывая чат в мессенджере", — пояснил он.

Другой вариант — открыть предварительный просмотр чата в самом Telegram. Это можно сделать, удерживая нажатием диалог с отправителем сообщения.

Самым удобным способом, актуальным для iOS, является включение на устройстве авиарежима после получения сообщения, добавил Степанов.

Затем нужно открыть диалог, прочитать сообщение, после чего полностью закрыть Telegram свайпом вверх в диспетчере приложений. После выключения авиарежима и включения сигнала сотовой связи ваш собеседник не получит уведомление о прочитанном сообщении, резюмировал он.