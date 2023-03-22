МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. Чтобы получить энергию на весь день, отдавать предпочтение следует сложным углеводам, продуктам с большим содержанием белка, а также полезным жирным кислотам. Разнообразное и сбалансированное питание не только обеспечит организм необходимой энергией, но и предотвратит развитие ряда заболеваний. Об этом агентству "Прайм" рассказала врач-эндокринолог, диетолог клиники "Ниармедик" Юлия Хрулева. Врач объяснила, как поддержать здоровье весной

Например, продукты, богатые клетчаткой, не только позволяют оставаться сытым надолго, но и способствуют регулированию процесса пищеварения, контролю уровня глюкозы в крови и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Хорошими источниками пищевых волокон служат овощи, фрукты, ягоды, орехи, бобовые (фасоль, горох, чечевица), цельнозерновые продукты (крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, цельнозерновой хлеб).

Молочные продукты, сыр, яйца, нежирные сорта мяса, птица, морепродукты — отличный источник белка.

При соблюдении вегетарианской диеты врач советует обратить внимание на бобовые, орехи, соевые продукты — в них содержатся необходимые белки. В рационе должны содержаться моно- и полиненасыщенные жирные кислоты, которые снижают уровень холестерина в крови.

"Добавьте в свой рацион авокадо, орехи, красную рыбу, однако не переусердствуйте, ведь все жиры высококалорийны", — посоветовала врач.

Не стоит забывать и про супы. Они не являются обязательной частью рациона человека, но, по словам эксперта, могут представлять собой сбалансированное и при этом низкокалорийное блюдо, заключила Хрулева.