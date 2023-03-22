МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Внимание всего мира приковано к самому непредсказуемому в новейшей истории заседанию американского ФРС, которое завершится в среду. На какой шаг пойдет регулятор в ситуации, когда нет ни одного варианта решения проблем в экономике, который устроил бы всех? Газ, нефть, юань: о чем договорились Путин и Си Цзиньпин

"ОБА ХУЖЕ"

Основные варианты — повышение ставки до пяти процентов или сохранение текущей в 4,5-4,75 процента годовых. И это как раз тот случай, когда "оба хуже", поскольку Федрезерву приходится продолжать борьбу с инфляцией, но в условиях повышенных рисков в банковском секторе.

В начале марта все ждали повышения ставки сразу на 50 базисных пунктов. Основания — не желающая замедляться инфляция и "ястребиная" риторика главы ФРС Джерома Пауэлла на февральском заседании. Однако за последние две недели обанкротились сразу три американских банка, и в воздухе запахло жареным. Все заговорили о повторении кризиса 2008 года, который обрушил мировые рынки на несколько лет вперед.

Опрошенные "Прайм" эксперты сходятся во мнении, что решение будет принято в пользу повышения, но уже на 25 базисных пунктов. Американский регулятор предпочтет сохранить доверие рынков, нежели переживать за судьбу региональных банков. К тому же кризис в банковском секторе на какое-то время отчасти купирован, так что резких мер не требуется.

"Сохранение ставки может подорвать авторитет ФРС и лично Пауэлла", — считает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Пауза будет воспринята рынками как капитуляция ФРС и окончание цикла ужесточения. В этом случае нас ждет тотальный risk on на ожиданиях перезапуска "печатного станка". Такой сценарий плохо поддается контролю и несет угрозу ущерба экономике в краткосрочной перспективе.

Повышение может быть даже больше, чем на 25 базисных пунктов, если Пауэлл захочет показать свою решительность. Оно будет компенсировано послаблениями для банков и гарантиями вкладчикам, вплоть до полного возврата всех депозитов, как в 2008 году.

"Такое решение позволит взять время на разруливание последствий краха Credit Suisse и проблем с региональными банками, параллельно продолжая борьбу с инфляцией", — пояснил экономист. США идут ва-банк: мир рискует захлебнуться под грудой долларов

Вариант сохранения ставки также возможен. Однако он выглядит менее предпочтительным и мог бы сигнализировать о больших проблемах в финансовом секторе США, полагает директор по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрий Полевой.

Самым парадоксальным и неожиданным шагом стало бы снижение ставки. Разумеется, новый цикл смягчения ДКП наступит, но, исходя из реалий, не в этом году. Сейчас нужно обуздать инфляцию и не допустить массового краха банков.

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

Рост ставки на 25 базисных пунктов уже заложен в цене, да и при прочих раскладах значительной реакции американских индексов не последует. "При этом допускаю, что сырьевые рынки в очередной раз испытают давление "медведей". Более всего волатильность возрастет в рисковых активах, к примеру нефти", — прогнозирует инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин.

Но куда важнее комментарии Пауэлла относительно будущей траектории монетарной политики США и обновленные прогнозы.

"Именно они определят движения на рынках на ближайшее будущее", — уверен Полевой.

Важно и то, насколько Федрезерв контролирует ситуацию с банками и долгами. Если системный кризис будет развиваться, это приведет к необходимости новых вливаний ликвидности, а значит и к раскручиванию спирали инфляции. "Не как в 30-е": чем обернется для России новая Великая депрессия

С одной стороны, заимствования на рынке treasuries и вообще бюджетные меры не полностью в компетенции регулятора. С другой — пока масштабы кризиса выглядят управляемыми, а его природа проистекает из конца 70-х годов прошлого века. Слишком много совпадений в политической и экономической ситуации.

Пока администрация Байдена все делает буквально "по учебникам" — исходя из классической теории кризисов и борьбы с ними путем вливания в экономику дополнительных объемов ликвидности. До выборов в 2024 году вряд ли демократы захотят взять на себя ответственность за банковский кризис, поэтому, скорее всего, будут поддерживать любые меры, направленные на борьбу с ним, заявил доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Вячеслав Мищенко.

"Как обычно, им проще залить рынок деньгами и оставить разбираться с инфляцией республиканцев в случае их победы", — констатировал он.

Текущий кризис вокруг банков США и ЕС — всего лишь симптом резкого ужесточения монетарной политики после длительного периода низких ставок. Придавать большое значение ему не стоит, ФРС и правительство США предприняло классические шаги для купирования кризиса через механизмы кредитования и вербальные интервенции.

"Мы уже видим примеры консолидации в секторе, и не исключаем, что этот тренд будет продолжаться и дальше", — прогнозирует Веревкин.

Однако фундаментальные проблемы куда глубже, чем проблемы региональных банков, и они обязательно проявят себя в этом году. Аналитики ориентируются на базовый сценарий "жесткой" посадки американской экономики, проще говоря, полноценной рецессии во второй половине 2023 года. Но это уже совсем другая история.