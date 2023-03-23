МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. С 1 апреля в России появятся новые правила в отношении бумажных купюр: изменения вносятся в правила обработки денежных знаков Банка России. Теперь в кассе банка вам не имеют права выдавать загрязненные монеты или банкноты, если это приводит к снижению их яркости более чем на шесть процентов, рассказал агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. ЦБ летом представит модернизированные банкноты в 1000 и 5000 рублей

То есть принести такую купюру в банк по-прежнему можно — он обязан их принимать. А вот выдать вам ее в кассе банка уже нельзя, разъяснил он. Раньше нельзя было выдавать монеты или банкноты, яркость которых из-за загрязнений снижена на восемь процентов и более.

Такие меры, по словам юриста, направлены, в том числе, на борьбу с сомнительными и неплатежеспособными денежными банкнотами. Их будут постепенно изымать из оборота и заменять новыми.

Эксперт напомнил, что с первого апреля в России стартует глобальная денежная реформа. Государство в тестовом режиме запускает цифровой рубль. Он будет равноценен привычной российской валюте. По задумке ЦБ, со временем новая цифровая валюта должна вытеснить привычные россиянам деньги. Однако до этого еще далеко. Оборот бумажных денег продолжится в полном объеме и никаких ограничений в этом отношении не будет и не планируется, заключил Гусятников.