МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Цены на некоторые продукты, в частности, популярные овощи весной могут вырасти, но никаких скачков и неожиданностей не будет, пояснил агентству "Прайм" доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Плеханова Николай Перепелкин. Диетолог назвала продукты, которые насытят на весь день

Сезонное подорожание — ожидаемый процесс. Он связан с определенными логистическими издержками, влияющими на формирование цены — когда собственные запасы прошлого урожая истощены, локальное тепличное производство осложнено, а импорт не возрастает.

"Это касается большинства овощей, в том числе, тех, которые традиционно выращивают в России — картошка, лук, морковь. Но подорожание не будет значительным и резким — от одного до десяти процентов в зависимости от вида товара. Конечно, если не присоединятся панические настроения", — считает эксперт.

К настоящему времени большинство новых цепочек по импорту товаров налажены и рынок устойчиво реагирует на любые вызовы.

"Некоторые эксперты предрекают возможность подорожания риса, аргументируя это низким урожаем прошлого года, но запасаться впрок не стоит", — убежден Перепелкин.

Из мировых тенденций, по его словам, стоит обратить внимание на продолжительный дефицит предложения кофе в мире, который ведет к глобальному подорожанию этого продукта. Но и это не новость: резких ценовых скачков тут тоже вряд ли стоит ожидать, заключил он.