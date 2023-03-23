МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. С учетом экономической турбулентности кредиты стоит брать лишь в крайнем случае и лишь на то, что вам жизненно необходимо, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик Марк Гойхман. На черный день и не только: зачем россияне хранят наличные дома

По его словам, кредиты приемлемы, когда текущие доходы растут или хотя бы стабильны, в экономике все хорошо, а риск потерять работу низок.

"Тогда можно с достаточной уверенностью использовать заемные средства на приобретение нужных товаров и услуг, не дожидаясь, пока накопятся деньги. Но в любом случае нужно тщательно оценить свои возможности", — заявил финансист.

В условиях неопределенности множить долги можно лишь в случае крайней необходимости. Например, если это деньги на лечение, которое нельзя получить бесплатно, или вещь, необходимая для заработка (ноутбук и другие).

Соблюдать "технику безопасности" при кредитовании необходимо всегда. Не берите займы для целей, от которых можно отказаться. К этой категории относятся отпуск, развлечения, предметы роскоши. Важно, чтобы сумма всех платежей по кредитам не превышала 40 процентов ваших доходов. Исходя из этого стоит определять максимальную сумму, которую вы можете привлечь.

Также надо строго соблюдать дисциплину текущих платежей. Иначе на вас лягут дополнительные расходы на пени, штрафы, долг будет увеличиваться, а ваша кредитная история — ухудшаться, заключил эксперт.