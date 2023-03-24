МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Сибирская язва — это высококонтагиозное заболевание, которое передается человеку через контакт с животными или мясо больных животных. Ее симптомы легко узнаваемы и появляются в течение двух-трех дней после заражения, рассказал агентству "Прайм" врач-инфекционист АО "Медицина" Владимир Неронов. Развенчан главный миф о реакции Манту

"Источник заражения — животные, крупный рогатый скот и люди, которые с ними непосредственно контактируют. Также споры сибирской язвы могут попасть в почву из оттаявших скотомогильников с утилизированными зараженными животными и стать источником заражения для пасущегося поблизости скота", — объясняет Неронов.

Болезнь развивается стремительно. В 80-90 процентах случаев она протекает в кожной форме — развивается поражение кожи в виде специфических язв. Реже болезнь может протекать в легочной или кишечной форме. При этом легочная форма можно передаваться от человека к человеку и переноситься по воздуху с пылью. В начале заболевания наблюдается высокий уровень интоксикации организма, рассказал инфекционист.

При обнаружении случаев сибирской язвы важно выявить всех, кто общался с заболевшим пациентом и отправить их на карантин как минимум на две недели, наблюдая за динамикой их состояния, добавляет он.

Лечится заболевание антибиотиками. Чем раньше начато лечение, тем выше, по словам инфекциониста, шанс на полное выздоровление. Летальность составляет до 10%, но при несвоевременном принятии мер может достигать и 90%.

По мнению инфекциониста, выявленный в Чувашии штамм, скорее всего, "локальная спорадическая история, которая возникла именно в контакте с крупным рогатым скотом". В настоящий момент ситуация находится под контролем. Активное выявление контактных лиц дало свои результаты, заключает эксперт.