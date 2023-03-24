МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. На смену популярной у россиян кока-коле приходят отечественные и импортные аналоги — их выбор настолько велик, что любителям приходится проводить сравнительные дегустации, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г.В. Плеханова Оксана Гончаренко. СМИ: санкции не смогли испугать россиян

Когда в марте 2022 года Coca-Cola и PepsiCo решили прекратить в России производство и продажу своих напитков, возник вопрос: чем их заменить? Согласно тогдашним опросам, на обе компании приходилось примерно 70 процентов спроса.

"Свято место пусто не бывает: такой большой сегмент рынка безалкогольных газированных напитков не мог остаться незаполненным", — пояснила эксперт.

Уже летом 2022 года аналитики компании NielsenIQ зафиксировали рост брендов напитков "со вкусом кока-колы" на российском рынке — со 169 до 186.

Нынешней весной мы видим активное заполнение рынка продукцией российских крупных и локальных брендов: "Добрый Кола", Сool Colа, Кола Черноголовка, кола собственных торговых марок сетей ритейлеров "Лента", "Ашан", "Окей", "Пятерочка". Эксперты выяснили, насколько в России любят пиво

"Оживают и соседи по ЕАЭС: в рознице уже встречается кола из Казахстана и Беларуси., экзотикой являются алюминиевые банки иранской Coca-Cola", — подчеркнула Гончаренко.

По ее словам, второе дыхание открылось и у отечественных брендов — "Байкала", "Буратино", "Лимонад" и других.

"А у поклонников Coca-Cola появилось активное хобби — поиски "той самой", "настоящего вкуса", — подчеркнула эксперт.

В интернете можно найти огромное количество любительских дегустаций "колы" различных брендов. Впрочем, профессионалы этим не занимаются, заключила она