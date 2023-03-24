МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. В конце марта, когда астрологи готовятся наблюдать очередной парад планет, экономисты складывают совсем другой пасьянс. Юпитер, Меркурий, Уран, Марс и Венера выстроятся в линию 28 марта, а пять факторов, свидетельствующих о скором начале кризиса, уже проявились в полной мере. Запахло жареным: США сделают с экономикой то, что не понравится никому

Их перечисляют аналитики Morgan Stanley:

Ожидания по прибыли компаний из S&P 500 меньше, чем три месяца назад;

Уровень безработицы в США ниже среднего;

Инверсия кривой доходности американских гособлигаций в течение последнего года;

Ужесточение требований к заемщикам более чем в 40 процентах банков;

Снижение индекса деловой активности PMI в США ниже потолка в 50 пунктов.

Все эти признаки сами по себе не указывают на серьезные проблемах, однако вместе они наблюдаются крайне редко. В последний раз это случилось в 2007 году накануне мирового финансового кризиса, уточняют аналитики банка. Сейчас то же самое происходит вновь — значит, жди беды, уверены они.

ПАСЬЯНС СЛОЖИЛСЯ, НИКТО НЕ РАД

Конечно, сложно предсказывать кризис по изменениям, наблюдавшимся во времена прошлых экономических штормов. Тем более, сами по себе они ни на что не влияют. Важнее неконтролируемый объем ликвидности на американских рынках, считает директор федерального методического центра по финансовой грамотности РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Банки — кровеносная система экономики — тоже требуют поддержки. США идут ва-банк: мир рискует захлебнуться под грудой долларов

Тревога и попытка сделать какие-то выводы из "парада индикаторов", в которой экономисты уподобляются астрологам, вполне объяснимы. Финансовая система западных стран зашаталась. Проблемы в США нарастали последние несколько лет, однако монетарные власти каждый раз купировали их вливаниями на триллионы долларов. Рано или поздно должен был настать момент, когда тормозить инфляцию и одновременно поддерживать финансовый сектор не получается.

Повышения ставки ждали — несмотря на побочные эффекты в виде ослабления ряда макропоказателей (например, того же индекса PMI), оно давало надежду на успех в борьбе с инфляцией, отметил финансовый аналитик Николай Подлевских.

Однако события марта заставляют в этом усомниться. "Несмотря на то, что регулятор США поднял ставку до пяти процентов, желая сохранить хотя бы иллюзию управляемости, веры в сохранение стабильности у рынка все меньше", — сказал он.

Нервный и неуверенный вид главы ФРС Джерома Пауэлла на пресс-конференции — тому наглядное подтверждение.

В копилку адептов идеи "кризис на пороге" можно добавить и некоторые другие факторы, например, взрывной рост цен на золото. Пока не видно, что у регуляторов есть надежный рецепт спасения. После недавних мегавливаний ликвидности рынки будут ждать смягчения монетарной политики, а, значит, нового витка инфляции. "Нос вытащим — хвост увязнет", — прокомментировал Подлевских.

НОВОЕ ЛИЦО КРИЗИСА

Монетарные власти США пытаются уладить ситуацию, определив порог гарантированного возврата средств вкладчикам сумм свыше 250 тысяч долларов. Однако вряд ли подобные решения или дополнительные вливания смогут кардинально повлиять на ситуацию. Возможно лишь точечное спасение отдельных финансовых структур, уверен Перепелица.

Налицо структурный кризис, не поддающийся классическому управлению. Слишком многое совпало: геополитика, рост торговли в нацвалютах на Ближнем Востоке, в Китае и России, снижение доли доллара в резервах мировых центральных банков. Долговая нагрузка государств и корпораций достигла такого уровня, при котором рост ставок до уровня нулевых может угрожать платежеспособности.

Проблемы усугубятся в случае масштабного оттока депозитов из финансовой системы США. "Это может быть эмоциональной реакцией, но паника приведет к резкому ухудшению фундаментальной ситуации", — рассуждает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Настоящим предвестником банковского краха в ближайшие недели могут стать новости о сложностях ряда других крупных кредиторов, полагает она.

ЕВРОПА, АЗИЯ… КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

Все это носит глобальный характер. Если мировой кризис разгонится, то с большей вероятностью он сейчас накроет даже не США, а Европу. "Там сложности с централизованным принятием решений в экономически неоднородных странах, хуже дела с госдолгом стран южной Европы и потенциальным влиянием его обесценения на балансы банков", — поясняет руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая. "Не как в 30-е": чем обернется для России новая Великая депрессия

Из-за по-прежнему низких процентных ставок в еврозоне и более высокой инфляции у ЕЦБ меньше пространства для маневра, чем у ФРС. К тому же, Европа географически и политически более вовлечена в военный конфликт России и Украины, что также негативно сказывается на экономике региона.

Азиатские страны выглядят более устойчиво. Этому способствует снятие антиковидных ограничений в Китае в сочетании с политикой стимулирования внутреннего спроса. Запад не может позволить себе этого из-за инфляции. Еще один позитивный фактор — экономический успех Индии. "Локомотивы" региона скупают дешевые энергоресурсы у России, что также дает им дополнительные очки. Конечно, глобальный кризис затронет их через сокращение экспорта, инвестиций и отток капитала, но это можно пережить, считает Беленькая.

Россия сейчас практически изолирована от Запада, но, увы, не от кризиса. Спад производства, неизбежный в случае его развития в Европе и Китае, приведет к обвалу нефтяных цен. Это снизит доходы нашего бюджета.

До сих пор без ответа остается главный вопрос сегодняшнего дня: удастся ли регуляторам более или менее управляемо спалить накопившиеся долговые проблемы в регулируем пламени инфляции? Это означает, что и без того не самые отчетливые перспективы нашей экономики будут дополнительно затуманиваться угрозами с болот мировой финансовой трясины, заключил Подлевских.