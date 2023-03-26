МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Россия заинтересована в широком использовании юаня в расчетах не только с Китаем, но и со странами Азии, Африки и Латинской Америки. Агентство "Прайм" поинтересовалось у экспертов, как быстро удастся реализовать такую инициативу. США идут ва-банк: мир рискует захлебнуться под грудой долларов

"ОДИН ПОЯС — ОДИН ПУТЬ"

Год назад доля юаня в экспорте России не превышала 0,5 процента, а сейчас выросла до 16 процентов. В импорте за то же время она увеличилась с четырех до 23 процентов. По данным международной платежной системы SWIFT, в августе прошлого года Россия стала третьей страной в мире по объемам платежей в юанях за пределами Китая.

Торговлю в юанях с Пекином наращивают и вышеупомянутые регионы. Они активно взаимодействуют с Китаем в плане торгового сотрудничества и по разным причинам хотят снизить долю доллара во внешнеторговом обороте. Юань может его отчасти заменить — даже если речь идет не о сделках с КНР.

По словам доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максима Маркова, инициатива вполне реально реализуема в современных политических и экономических условиях. Многие страны в рамках международной инициативы Китая "Один пояс — один путь" уже проводят расчеты в юанях. Поэтому взаимодействие с Москвой в китайской валюте не вызовет технических и экономических сложностей.

Кроме того, многие страны тайно или явно недовольны политикой США, в том числе в экономической сфере. Они ищут альтернативу доллару, как в проведении расчетов, так и во вложении своих резервов. И у юаня, как у валюты страны, играющей одну из ведущих ролей в мировой экономике, есть все шансы потеснить доллар США в этих вопросах.

ЕСТЬ И АЛЬТЕРНАТИВА

При этом страны Азии и Африки, которые традиционно ближе к Китаю и больше с ним связаны, активнее и в этом вопросе.

"А вот Латинская Америка, которая находятся под большим политическим и экономическим влиянием США, реагирует осторожнее", — убежден Марков.

Конечно, страны Латинской Америки, в частности, Бразилия и Аргентина, также декларируют намерение постепенно ослаблять зависимость от американского доллара. Они хотят не просто осуществлять международные торговые расчеты в национальных валютах, а создать собственную единую валюту, которая бы свободно обращалась между всеми странами региона.

Так, недавно всплыл бразильско-аргентинский проект "сур" (от испанского sur — юг. — Прим.ред.). Предполагается, что в перспективе сур станет общим для стран МЕРКОСУР (Бразилия, Аргентина, Парагвай, Уругвай и Венесуэла). Если эта инициатива будет успешно реализована, доля нового валютного блока в мировом ВВП составит около пяти процентов. Парад планет: в США сошелся "пасьянс финансового апокалипсиса"



Кроме того, местные правительства опасаются, что переход на торговлю в юане усилит роль Китая в регионе. Поэтому в ближайшее время они все же сохранят большинство трансграничных расчетов в долларах США, уверена эксперт экономического факультета РУДН Елена Егорычева.

По ее словам, доля юаня в мировом товарообороте по итогам 2022 года составляет чуть более двух процентов. И это несмотря на активный рост экономики страны и ее ведущие позиции в мировом товарообороте. Несмотря на заявления о дедолларизации, лидерство по-прежнему сохраняется за американкой долларом — 42 процента всех международных расчетов. На евро приходится 37 процентов, на фунт стерлингов — шесть процентов, а на японскую иену — три.

ИЩИ, КОМУ ВЫГОДНО

На самом деле, все зависит от того, для чего той или иной стране чужая валюта, считает завкафедрой экономики и финансов ФЭСН РАНХиГС Алла Дворецкая. Доля торговли России и Китая в национальных валютах уже достигла примерно половины оборота, а доля валют недружественных стран снизилась до уровня ниже 50 процентов. "Эта реструктуризация свидетельствует об изменении контуров внешней торговли, переориентации экономических связей на Китай", — убеждена эксперт. Газ, нефть, юань: о чем договорились Путин и Си Цзиньпин

Расширение использования юаня во внешнеторговых потоках на территории Евразии логично, но преждевременно думать о широком распространении расчетов России со странами Азии, Африки и Латинской Америки исключительно в юанях.

Чтобы продавать этим странам товары за юани, надо, чтобы у них эти юани появились в результате торговли с Китаем. Большинство по-прежнему предпочитают доллары или евро, которые дают возможность покупать товары по всему миру. Несмотря на то, что юань де-факто уже стал резервной валютой, на росте его доли в мировой торговле это пока никак не сказывается.

"Странам Латинской Америки по-прежнему удобно рассчитываться и с Россией в долларах и евро, а не в рублях — это простая экономическая целесообразность", — подчеркнула Дворецкая.

По ее мнению, дедолларизация в широком смысле будет нарастать при одновременном усилении роли региональных валют, включая юань.