МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Штрафы за парковку на газоне, которые приходят к дачникам, объясняются несовершенством планирования и зонирования, которое проводили муниципалитеты. Их можно и нужно оспаривать, рассказала агентству "Прайм" юрист Елена Кудерко. Агроном рассказал, когда начинать подготовку рассады

"Процесс разграничения земель дачных обществ, поселков и СНТ проходил в начале 2000-х одновременно с приватизацией участков. Каждый дачник, как мог, старался увеличить принадлежащую ему площадь", — напомнила она.

При этом внутри СНТ общие земли оформлены, как правило, не были. И это привело к тому, что границы земель общего пользования в подобных агломерациях имеют весьма замысловатую форму, сформированы по остаточному принципу. Некоторые земли под проездами муниципалитеты приняли на свой баланс для обустройства, но не все его провели.

"Следствием этого является то, что, стоя на дороге перед своим домом и не заезжая на территорию собственного участка, автолюбитель рискует получить штраф от 5 до 300 тысяч за парковку на газоне", — подчеркнула юрист. Россиян предупредили о новых правилах жарки шашлыков на даче с 1 марта

Территория благоустройства (тот самый "газон") — дело муниципальное и закрепляется нормативными актами района, публикуются они в местной прессе, которую дачники редко читают. А незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности.

"Такой штраф можно и нужно оспорить в том случае, если наличие "газона" визуально не очевидно", — считает Кудерко.

Иными словами, паркуясь в этом месте, водитель не мог и предположить, что это — "зеленая территория", основываясь на ее внешних признаках. К примеру, нет границы дороги/пешеходной зоны/дополнительного озеленения (газоны, клумбы).

Но для судебной жалобы потребуется не только описание факта, но и фотоматериал, по которому судья сможет наглядно убедиться в обоснованности ваших доводов и отсутствии газона, заключила она.