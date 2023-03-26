МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Чтобы к лету привести себя в форму, важно изменить рацион питания и начать заниматься физической активностью, уделяя ей не менее 150 минут в неделю, но полезные привычки в свою жизнь нужно вводить постепенно. Об этом агентству "Прайм" рассказала врач-диетолог клиник "Атлас" Анастасия Ефимова. Диетолог назвала продукты, которые насытят на весь день

Вообще соблюдать здоровый образ жизни нужно круглый год. И делать это надо ради оздоровления, а не только для похудения, подчеркнула специалист.

"Исследования показали, что потеря веса всего на два-пять процента от изначального приводит к более низкому артериальному давлению и снижению уровня триглицеридов и глюкозы в крови", — объяснила врач.

Соблюдая диету, нужно сосредоточиться на ограничении простых углеводов (кондитерские изделия, сахар в чистом и скрытом виде) и избыточного потребления калорий.

"Исключите сладкие напитки, замените белый рис, белый хлеб и макароны на цельные зерна, не переедайте. Овощей и фруктов должно быть пять порций в день", — советует Ефимова. Названы напитки, которые заменили колу в России

В целом, по мнению диетолога, подсчет калорий — не лучший подход. Так вы не научитесь прислушиваться к сигналам голода и насыщения. Она посоветовала вести дневник питания. Это может помочь оценить ваши пищевые привычки, определить продукты, которые вы едите на регулярной основе в избытке или, наоборот, не доедаете, предложила доктор.

Но диета — это еще не все. Чтобы тратить достаточное количество калорий и наращивать сжигающую их мышечную массу, нужна физическая активность. Не столь важно, какой именно она будет. Начните с выбора занятий, которые вам нравятся, и уделяйте им не менее 150 минут в неделю, заключила диетолог.