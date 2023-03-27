МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Подключение частного дома к электросетям подорожает с 1 июля, а через год предстоит еще одно подорожание. Есть лишь один законный способ сэкономить, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор компании "Городские Инновационные Технологии" Валерий Ковалев. Россиянам раскрыли, что изменится в платежках за ЖКХ до 1 апреля

Плановое повышение стоимости подключения произойдет не в первый и не в последний раз. Так, в прошлом году стоимость льготного подключения 1квТ выросла с 550 рублей до 3000 рублей. А в этом году она поднимется еще на 1000 рублей.

"В итоге до 1 июля 2023 года подключение стандартного дома к мощности 15кВт обойдется в 45000 рублей, а после первого июля будет стоить уже 60000 рублей", — пояснил он. В 2024 году цена вырастет на 1000 рублей за 1квТ.

Причина повышения в принципе понятна — тарифы приводят в соответствие с экономическими реалиями.

"Несмотря на повышение стоимости, тарифы все равно называются льготными. Подключение коммерческих объектов обходится значительно дороже", — уточнил Ковалев.

Единственный способ законно сэкономить на данном процессе — постараться успеть подключиться до 1 июля 2023 года, ну или хотя бы до 1 июля 2024 года.

Конечно можно уменьшать подключаемую мощность, но в будущем это рискует вылиться в еще большие траты. Ведь малой мощности не всегда хватает, а подключение будет стоить уже значительно дороже, заключил эксперт.