МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Риск масштабного обвала западной финансовой системы заставляет инвесторов искать новую тихую гавань для капиталов. Что это будет — Азия, Ближний Восток, западное полушарие или, возможно, Россия? Парад планет: в США сошелся "пасьянс финансового апокалипсиса"

До недавнего времени мировые капиталы привычно обитали на западных рынках: там было спокойно, надежно и престижно, а если не особо выгодно, часть средств вкладывали в риск. Под риском традиционно подразумеваются инвестиции в развивающиеся рынки: индексы, акции и облигации, а также валюта.

Как правило, в хорошие для экономики времена на emerging markets приходит больше денег. Ведь их потенциальная доходность выше, чем у развитых рынков — можно быстро заработать. А в кризис капиталы уносят оттуда ноги в надежную гавань — активы-убежища, в основном западные.

Но мир меняется. Разразившийся недавно банковский кризис в США резко снизил доверие к западной финансовой системе. "Масла в огонь" подлил скандал с Credit Suisse — швейцарский гигант начал терять капитализацию и его в одночасье передали под управление банку UBS. Многие аналитики не сомневаются, что не за горами череда новых банкротств с риском мирового финансового коллапса.

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ ТИШИНУ

Деньги, как известно, любят тишину, поэтому международные инвесторы уже поглядывают на Азию. Прежде всего, их интересуют Сингапур и Гонконг как наиболее открытые площадки. Именно они сегодня наиболее привлекательны как с точки зрения традиционных критериев (благоприятный налоговый режим, наличие развитой судебной системы), так и в плане геополитики. Никаких споров и конфликтов вокруг них не ожидается.

"Даже для китайских инвесторов Сингапур выглядит выгодным и политически нейтральным. Приток средств в экономику города-государства с 2019 года вырос более чем в два раза, составив более 400 миллиардов долларов США", — отметил научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Иван Ермохин. "Не как в 30-е": чем обернется для России новая Великая депрессия

Но и китайские банки начинают вызывать интерес. Во-первых, они тщательно регулируются государством и избегают риска, во-вторых, ситуация в экономике Китая видится весьма оптимистично. По прогнозу МВФ, на фоне отказа от карантинных мер в текущем году она вырастет на 5,2 процента, в следующем — на 4,5 процента.

Хорошие перспективы и у Индии — рост на 6,1 процента в 2023 году и на 6,8 процента в 2024 году. Основная причина — доступ к дешевым энергоносителям из России.

"Крупные нефтедобывающие страны Персидского залива также могут быть привлекательны с точки зрения высоких нефтегазовых доходов. Но всегда стоит помнить о региональной специфике, особенностях делового оборота и рисках", — предупредили аналитики УК "Альфа-Капитал".

Ближний Восток — традиционно сложный регион для инвестирования, невзирая на богатые ресурсы. Слишком велики риски военных конфликтов, терактов, в том числе, на нефтегазовых объектах, мятежей и смены правящих режимов. В результате из всех стран региона инвесторов массово привлекают лишь ОАЭ, Саудовская Аравия и Кипр, в меньшей степени — Катар и Кувейт. Желающих вложиться в такие государства, как Египет или Иордания значительно меньше, в основном это региональные инвесторы. Воюющий Йемен и вовсе никому не интересен.

Особая история с Израилем: поддержка со стороны США и грамотная тактика властей страны притягивают деньги со всего мира, невзирая на геополитику.

То же отчасти применимо к Латинской Америке и Африке. В этих регионах интересны относительно благополучные государства с развитой инфраструктурой для инвесторов. Прежде всего, это Бразилия и ЮАР. В остальные капиталы текут сообразно ситуации в экономике и геополитическим рискам. Закономерно, что государства, активно вовлеченные в международную повестку, погрязшие во взаимных спорах и претензиях и даже находящиеся под санкциями не могут стать тихой гаванью для капитала.

"При этом, например, ОАЭ имеет возможности для становления в качестве одной из таких стран, давая возможность технологическим компаниям развивать бизнес в регионе. Так, в 2021 году почти половина (46 процентов) всего венчурного капитала, полученного странами Ближнего Востока и Африки, пришлась на ОАЭ", — приводит пример Ермохин.

ДРУГАЯ СТОРОНА ГЛОБУСА

С другой стороны, на фоне турбулентности всех без исключения финансовых рынков, для западного инвестора риски emerging markets стали еще выше. Так или иначе, все рынки связаны с друг другом, а запас прочности в Азии пока не так велик, как в Соединенных штатах.

Если посмотреть соотношение риск/доходность с точки зрения западных инвесторов, наиболее привлекательным защитным активом для них сейчас могут являться короткие казначейские облигации США с доходностью около 4,4 процента годовых на горизонте одного года и золото. В развивающихся странах обычно хуже понимание локальных компаний и выше риски, считают в "Альфа-Капитал".

Совсем другое дело — Европа. Политически и географически она сильнее вовлечена в украинский конфликт, чем Вашингтон. Экономики региона неоднородны, уровень госдолга к ВВП в Южной Европе становится критическим, инфляция "зашкаливает" повсюду, а принятие быстрых централизованных решений осложняется неповоротливой евробюрократией. Кроме того, из-за отказа от дешевых российских энергоносителей оттуда уходят многие производства, что снижает шансы на рост. Поэтому капиталы из Евросоюза побегут с большей вероятностью — не в Азию, так в США. США уже не остановить: что последует за крахом одного банка

А ЧТО РОССИЯ?

Российский рынок акций и в целом российские активы фундаментально недооценены. Они могли бы стать интересными для инвесторов с точки зрения потенциала роста. Триггером, который привлечет средства, стало бы возобновление регулярных дивидендных выплат большинством российских компаний. Уже есть позитивный пример — Сбербанк.

Но это интересно лишь для российских игроков. Вероятность массового прихода иностранных инвесторов крайне низкая, пока идет СВО. Как было сказано выше, деньги не дружат с геополитикой.

Однако российская экономика постепенно адаптируется к санкциям. Местные компании получили возможность занять место западных конкурентов. По мере роста в перспективе ближайших пяти лет они могут стать публичными. Крупный бизнес начнет пересматривать инвестпрограммы и выходить на новые рынки. Постепенно к нам придет иностранный капитал с тех же emerging markets, который в определенной степени заместит западные инвестиции и продукцию.