МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Укрепления рубля можно ожидать, когда начнет сокращаться дефицит бюджета России и восстановится цена на нефть марки Brent около отметки в 85 долларов за баррель, спрогнозировал в беседе с агентством "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Юань готовится захватить половину мира

"Локальный валютный рынок низколиквидный из-за санкций и токсичности валют недружественных стран", — объяснил он нынешнее поведение рубля.

Негатива добавляет сокращение объемов торгов по доллару и евро до 975 миллионов долларов и 522 миллионов евро соответственно.

По его прогнозу, в апреле при реализации умеренно негативного сценария доллар с легкостью преодолеет отметку 80 рублей, а евро станет дороже 85 рублей.

Рубль дешевеет ко всем валютам, поскольку нужно "сокращать дыру" в российском бюджете, резюмировал собеседник агентства. Стоит ли веры рубль до первого апреля?

Даже очевидные, казалось бы, факторы роста в этой ситуации не работают.

"Из-за сближения России с Китаем, а также увеличения расчетов в юанях, торговые объемы выросли в паре юань/рубль. Только от этого рублю лучше не стало", — заключил Антонов.