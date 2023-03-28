МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Укрепления рубля можно ожидать, когда начнет сокращаться дефицит бюджета России и восстановится цена на нефть марки Brent около отметки в 85 долларов за баррель, спрогнозировал в беседе с агентством "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
"Локальный валютный рынок низколиквидный из-за санкций и токсичности валют недружественных стран", — объяснил он нынешнее поведение рубля.
Негатива добавляет сокращение объемов торгов по доллару и евро до 975 миллионов долларов и 522 миллионов евро соответственно.
По его прогнозу, в апреле при реализации умеренно негативного сценария доллар с легкостью преодолеет отметку 80 рублей, а евро станет дороже 85 рублей. Рубль дешевеет ко всем валютам, поскольку нужно "сокращать дыру" в российском бюджете, резюмировал собеседник агентства.