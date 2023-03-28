МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ, Дмитрий Мудрик. Не так страшен долг, как кризис. Именно факторы, расшатывающие сейчас западную финансовую систему, могут привести к дефолтам в странах с высоким внешним долгом. США пока вне опасности, но лишь до определенного момента. Парад планет: в США сошелся "пасьянс финансового апокалипсиса"

Очередной момент истины вокруг потолка госдолга Соединенных Штатов наступит в июне — именно тогда он, по расчетам, превысит планку в 31,3 триллиона долларов. Скорее всего, мы станем очевидцами очередных "боданий" в вашингтонской администрации — как явных, так и подковерных. В итоге американские власти, как всегда, придут к компромиссу, и потолок будет повышен.

Почему так происходит, и экономика США не боится наращивать долги? Ведь большинство людей, да и государств, стремятся, чтобы их долговая нагрузка была на приемлемом уровне.

Начнем с объяснения, откуда берется американский госдолг. Расходы страны постоянно растут, особенно значительно — с начала 2000-х годов (военные операции на территории третьих государств, кризис 2008 года, коронакризис). Чтобы их финансировать, Соединенные Штаты выпускают государственные долговые бумаги с процентной доходностью. Они являются консервативным активом, в который инвестируют граждане и компании всего мира, и даже целые страны, напомнила профессор Департамента общественных финансов Финансового университета при Правительстве Юлия Тюрина.

"Госдолг США — не простой, а высоконадежный долг, который готовы кредитовать. Ну а американская экономика, выросшая на этом долге — одна из самых развитых в мире", — отметила она.

Вот почему даже такой огромный размер госдолга не является критическим и никак не указывает на скорое банкротство государства. Основная часть этого долга внутренняя — ценные бумаги принадлежат Федрезерву США, государственным фондам, правительственным агентствам, властям штатов. При необходимости ФРС может выкупить часть бумаг, не допустив дефолта.

Торг вокруг планки госдолга — в большей степени внутриполитическая история. Она связана в основном с распределением бюджетных расходов между теми или иными министерствами и стоящими за ними корпорациями и группировками.

"Конечно, в США, как и в ряде других стран, правительство и ЦБ находятся в сложных отношениях. Чтобы договориться о компромиссе нужно время и взаимные уступки", — считает экономист Дмитрий Адамидов. Решается не вопрос повышать или нет потолок, а кому именно пойдут занятые деньги. Соглашение должно быть достигнуто, а развязка будет ближе к дедлайну, то есть в июне.

НЕ ТАК СТРАШЕН ДОЛГ

Не так давно глава Минфина Джанет Йеллен заявила о необходимости повышения потолка без всяких условий — в противном случае неизбежен дефолт, который станет настоящей катастрофой. Но это часть тех же "разборок" внутри вашингтонских коридоров власти, нежели констатация реальности. На самом деле, никакого дефолта не случится, уверены эксперты.

Как получается, что долги растут, но это не страшно? Специфика госдолга в том, что он не является абсолютной величиной, а соразмерим с размером экономики или регулярных бюджетных доходов. В этом смысле около четверти стран мира нагружены гораздо сильнее, чем США.

"БОльшие объемы мы наблюдаем в таких странах как Индия и Япония, сопоставимые — в Китае. В Европе уровни госдолга, как правило, ниже", — напомнил директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов.

Если уровень госдолга к ВВП в США — 120 процентов (что достаточно много), то, например, в Японии этот показатель составляет 250 процентов. Однако дефолта и тут не происходит: страна имеет возможность обслуживать долг.

"По мере необходимости министерство финансов выпускает новые долговые облигации, которые покупают локальные и иностранные инвесторы с целью погашения долга предыдущего транша. Таким образом происходит рефинансирование", — объяснил старший аналитик УК "Первая" Иван Панов. Запахло жареным: США сделают с экономикой то, что не понравится никому

В случае США особенно важно, что внешний рынок размещений у них, пожалуй, наибольший из всех существующих. Это позволяет иметь относительно низкие затраты на обслуживание долга даже при очень значительной его величине.

Более того, современная экономика не подразумевает, что какое-либо правительство соберется полностью избавляться от госдолга. В норме он при приближении к срокам погашения рефинансируется и продолжает накапливаться.

"БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ" ПОДВЕДУТ

Таким образом, показатель госдолга вовсе не говорит о том, что идет приближение к краху экономики. Однако ситуация с ним напрямую влияет на мировые рынки. На данный момент у Вашингтона есть возможность наращивать долг, не вызывая инфляцию, ведь другие страны охотно берут американские госбумаги. Как только доверие к американской финансовой системе начинает падать, с продажей госбумаг возникают сложности, что мы и видим в последние два года, напомнил Адамидов.

Но тем не менее доверие пока сохраняется на достаточно высоком уровне, хотя условия заимствования ухудшаются. "Не как в 30-е": чем обернется для России новая Великая депрессия

А вот с Европой и Японией все иначе. Эти страны до последнего времени выступали как младшие партнеры США в мировой финансовой системе — они точно так же качали ресурсы со всего мира, пусть и в меньшем объеме. Но сейчас их долг выглядит менее надежным, ведь они не печатают доллары, а их экономика не так устойчива к кризисам. Более того, в последний год США много сделали для того, чтобы крупные капиталы ушли из ЕС, Великобритании и Японии. Поэтому не исключено, что первые государственные дефолты могут начаться в Европе.

На фоне разгорающегося банковского кризиса, который пытаются погасить западные власти, любое неверное управленческое движение может привести к обвалу в стране, чей уровень госдолга достаточно велик. Тогда единая система может рухнуть, как карточный домик. Скорее всего, Соединенные Штаты смогут устоять и в этом случае, а вот другим странам, накопившим долгов, подобно "старшему брату", придется расхлебывать последствия обвала.