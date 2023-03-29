МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. В апреле курс рубля останется стабильным и будет торговаться в диапазоне 74-79 к доллару, 80-86 к евро и 10,7-11,4 к юаню, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Раскрыт фактор, при котором рубль может перейти к укреплению

"Апрель исторически является одним из самых благоприятных месяцев года для рубля. За последние 16 лет рубль в апреле 11 раз укреплялся к доллару, в среднем на 1,1 процента", — отметил он.

В апреле этого года текущий счет платежного баланса профицитный, приток валюты от экспорта остается высоким, а спрос на нее для импорта и зарубежного туризма по-прежнему низкий. Также в пользу рубля играют валютные интервенции в рамках бюджетного правила. Сохраняются жесткие ограничения на движение капитала, нерезидентов на бирже все также нет.

По мнению Васильева, с 7 апреля продажи юаней могут еще немного возрасти. Это снизит зависимость рубля от колебаний нефтяных цен и придаст стабильности.

Негативом для рубля в апреле остаются геополитические риски, которые поддерживают спрос на валюту в качестве страховки. По-прежнему ждут спада нефтегазовых доходов из-за западных санкций и слабости нефтяных цен.

"В понедельник третьего апреля состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. В случае дальнейшего падения нефтяных цен не исключаем, что альянс может пойти на дополнительное сокращение нефтедобычи для поддержки котировок", — добавил аналитик.

28 апреля состоится заседание Банка России по ключевой ставке. Ожидается, что она сохранится на текущем уровне 7,5 процента, или будет повышена на 25 базисных пунктов до 7,75 процента. Пока сохранение ключевой ставки выглядит более предпочтительным вариантом, однако итоговое решение ЦБ будет зависеть от динамики инфляции в апреле, заключил он.