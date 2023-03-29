МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Пособия на детей могут вырасти, если в апреле подходит срок переоформления выплат и за год финансовое благополучие семьи не улучшилось, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты Управление человеческими ресурсами РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Россиянам рассказали, кому повысят пенсию с 1 апреля

Размер ежемесячного пособия на детей может составлять 50, 75, 100 процентов регионального прожиточного минимума.

"Расчет выплат отдельной семье будет зависеть от среднедушевого дохода", — пояснила она.

Если раньше семье была назначена выплата в размере половины от регионального прожиточного минимума, а сейчас этого размера недостаточно, чтобы среднедушевой доход семьи стал выше минимума, то пособие увеличат до 75 процентов. Также размер пособия может измениться в случае переезда в другой регион, но не всегда, отметила экономист.

"При переезде в другой регион семья может подать новое заявление, и размер пособия изменят, исходя из среднедушевого дохода на новом месте. Размер пособия может увеличится, если прожиточный минимум в другом регионе выше, а может и снизиться, если минимум ниже", — сказала Иванова-Швец.

Она также напомнила, что граждане обязаны информировать территориальный орган Социального фонда об изменениях, влияющих на получение пособия в течение месяца с даты изменения обстоятельств.